Wiesloch. (pol/geko) Am Donnerstagmittag verletzte sich eine 11-jährige Fahrradfahrerin schwer. Sie hatte nach hinten zu ihrer Freundin geschaut und prallte gegen ein geparktes Auto. Das meldet die Polizei.

Die zwei Mädchen fuhren um 13.25 Uhr auf der Dr.-Martin-Luther-Straße. Während der Fahrt sah das 11-jährige Mädchen nach hinten zu ihrer Freundin und kam dabei nach rechts ab. Sie rammte einen an der Straße geparkten Toyota, dabei brach die Heckscheibe des Autos. Das Mädchen zog sich Schnittwunden am Körper und am Kopf zu. Zur Behandlung wurde sie ins Krankenhaus gebracht.