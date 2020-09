Walldorf. (pol/mare) Ein Trickdieb hat am Dienstagvormittag eine 77-jährige Frau im Ortszentrum bestohlen. Das meldet die Polizei.

Sie wurde kurz nach 10 Uhr im Bereich Bahnhofstraße/Obere Grabenstraße vor dem Parkhaus "Am Astorgärtchen" von einem Mann angesprochen, der eine 1-Euro-Münze in zwei 50 Cent-Stücke gewechselt haben wollte. Nachdem die 77-Jährige in ihrem Geldbeutel nachgesehen hatte und dem Mann nicht weiterhelfen konnte, ging sie weiter in einen nahen Drogeriemarkt, wo sie kurze Zeit später beim Bezahlen merkte, dass mehreren Geldscheine aus ihrem Geldbeutel, insgesamt 170 Euro, fehlen. Offenbar hatte der Unbekannte die Frau derart abgelenkt, dass es ihm möglich war, unbemerkt die Geldscheine aus deren Geldbeutel zu ziehen.

Der Mann war etwa 40 bis 50 Jahre alt und vermutlich Osteuropäer. Er hatte dunkle, kurze glatte Haare und trug eine Brille mit dunklem Gestell sowie helle Kleidung. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Da zur Tatzeit der Bereich um die Bahnhofstraße, die Obere Grabenstraße und die Schulstraße bis hin zur "Drehscheibe" sehr belebt ist, könnte der Täter anderen Personen aufgefallen sein. Möglicherweise wurden sie ebenfalls von ihm angesprochen.

Daher bittet die Polizei diese und weitere Zeugen, sich unter Telefon 0622//8419990 oder 06222/5709-0 zu melden.