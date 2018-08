Walldorf. (pol/mare) Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montagabend. Das berichtet die Polizei.

Eine aus Mauer stammende Audi-Fahrerin war am Montag kurz nach 19 Uhr in der Bgm.-Willinger-Straße unterwegs und missachtete an der Kreuzung Walzrute die Vorfahrt eines 45-jährigen Fahrradfahrers. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann in ein Schwetzinger Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Verursacherin wird angezeigt.