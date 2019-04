Walldorf. (pol/rl) In das Haupt- sowie Nebengebäude der Ditib-Walldorf-Moschee in der Industriestraße wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Dabei wurden diverse Räume und Behältnisse durchsucht und das Bargeld mitgenommen. Die Gesamtschadenshöhe soll rund 1000 Euro betragen.

Info: Wer in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Wieslocher Polizei unter der 06222/57090 oder beim Polizeiposten Walldorf unter der 06227/841999-0 zu melden.