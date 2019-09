Wiesloch. (pol/mare) Was ist am Montagabend an der Zufahrt zum PZN passiert? Diese Fragee beschäftigt die Polizei, wie die Beamten mitteilen.

Gegen 16.35 Uhr soll es hier zu einem Autounfall gekommen sein. Sowohl der Fahrer des beteiligten Audi Q7 als auch der Fahrer des Yamaha-Motorrads beschuldigen sich gegenseitig, den Unfall verursacht zu haben.

Bislang steht lediglich fest, dass beide auf der Heidelberger Straße Richtung Ortsmitte fuhren, um dann nach links in die westliche Zufahrt zum PZN abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher geringer Sachschaden entstand.

Während der Audi-Fahrer den Beamten mitteilte, er habe sich auf der Abbiegespur befunden, behauptete der Biker, er sei auf dem Abbiegestreifen gefahren und der Audi auf der Geradeausspur.

Unvermittelt sei der Audi dann nach links abgebogen und sei dann mit dem motorisierten Zweirad zusammengeprallt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, die ermittelnden Beamten beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06202/57090 anzurufen.