St. Leon-Rot. (pol/van) Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte eine 36-Jährige am Montagabend. Die Frau war mit ihrem Mercedes gegen 19.30 Uhr auf der L546 in Richtung des Industriegebiets Rot-Malsch unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug in einer Linkskurve von der Straße abkam, sich überschlug und auf dem Dach landete. Sie konnte sich selbst aus dem Auto befreien.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau fast zwei Promille Alkohol im Blut. Den Führerschein musste sie abgeben. Die 36-Jährige, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.