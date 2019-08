St. Leon-Rot. (pol/van) Zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft ist es in der Nacht gekommen, wie die Polizei berichtet. Gegen 1.45 Uhr hatte offenbar ein technischer Defekt an einer Steckdose das Feuer ausgelöst.

Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Dennoch wurden sieben Zimmer in Mitleidenschaft gezogen und sind deshalb vorerst nicht bewohnbar. Rund 30 Bewohner der Unterkunft hatten für rund eine Stunde das Gebäude räumen müssen, bevor sie zurück in ihre Unterkunft konnten.

Verletzte gab es nach Angaben der Beamten keine. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.