Rauenberg. (pol/kaf) Ein Mann, der seine Hand verdächtig in der Hose bewegte, ist einer aufmerksamen Zeugin am Montagmittag in Rauenberg aufgefallen. Das teilt die Polizei mit. Als die Frau näher an den Mann in der Nähe des Wasserspielplatzes "An der Brennerei" herantrat, bestätigte sich der erste Eindruck: Der Mann saß auf einer Parkbank und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Sie alarmierte die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch und des Polizeipostens Mühlhausen stellten den Mann wenig später beim Hundesportverein und nahmen ihn fest. Gegen den 35-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.