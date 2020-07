Mühlhausen. (pol/mare) Eine Frau hat am Montagabend verhindert, dass ein Autodieb Erfolg hatte. Das berichtet die Polizei.#

Demnach machte sich der Täter um 22.25 Uhr in der Straße Im Bangert in Tairnbach daran, ein Auto zu knacken. Das blieb aber nicht unbemerkt. Aufgeschreckt von einem klirrenden Geräusch und Scheinwerferlicht vor der Tür, schaute sie nach und erwischte so den Dieb. Der war gerade dabei, mit dem gestohlenem Auto rückwärts auf die Straße fahren wollte.

Die Anwohnerin rief laut, worauf der Täter tatsächlich ausstieg. Er nahm dann sofort Reißaus und flüchtete, wobei er aus einem Grünstreifen ein Fahrrad aufhob und es huckepack nahm.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre, 1,80 Meter groß, kräftige Statur, kurze Haare. Er trug eine kurzen schwarze Hose und vermutlich ein dunkelorangefarbenes Kurzarm-T-Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können Hinweise abgeben unter der Rufnummer 06222/57090.