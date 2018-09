Walldorf. (pol/rl) Zu einer Unfallflucht kam es auf der Landesstraße L723 am Mittwochabend. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer bog gegen 19.45 Uhr von der L598 auf die L723 in Richtung Wiesloch ab. Er fuhr zunächst auf der rechten Fahrspur hinter einem Mercedes her. Um einen anderen Wagen zu überholen, setzten der Mercedes sowie der BMW zum Überholen an und wechselten auf die linke Fahrspur.

Beide beschleunigten, wobei der Mercedes offenbar zu wenig Abstand zu einem vorausfahrenden Auto hielt. Als das Auto vor ihm wieder auf die rechte Fahrbahn wechselte, gab der Mercedes wieder Gas. Dann aber bremste er abrupt ab, obwohl die Fahrbahn vor ihm frei war. Der BMW hinter ihm musste eine Vollbremsung einleiten, kam ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und streifte die Leitplanke entlang. Der Mercedes-Fahrer fuhr davon.

Das Mercedes-Kennzeichen wurde der Polizei mitgeteilt. Die Leitplanke wurde bei dem Unfall nicht beschädigt, am BMW entstand 2000 Euro Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090 zu melden.