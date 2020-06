Dielheim/Wiesloch. (pol/mare) Wegen zweier Einbrüche, bei denen vornehmlich Baumaschinen und technische Geräte gestohlen wurden, ermittelt derzeit das Polizeirevier Wiesloch. Das teilen die Beamten mit.

Ein Zeuge hatte beim Gassigehen mit seinem Hund am Sonntagmorgen kurz vor 8 Uhr drei aufgebrochene Baustellencontainer auf der Großbaustelle unterhalb der Autobahn A6 an der Kreisstraße K4170 bei Dielheim entdeckt und die Polizei informiert. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, wurden aus den Containern mehrere hochwertige Baumaschinen entwendet, die einen Gesamtwert von weit über 10.000 Euro hatten.

Darüber hinaus wurde vor Ort ein sogenannter "Rüttler" aufgefunden, der zum Verdichten von Beton Benutzung findet, nicht zum "Inventar" der Baustelle gehörte und offenbar von den Tätern zurückgelassen wurde.

Wie die weiteren Recherchen ergaben, stammte der Rüttler von einem Einbruch in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Cranachstraße in Wiesloch, der sich dort ab Samstagmittag ereignet haben dürfte. Dort wurden neben dem Rüttler auch Flexen, Schlagbohrmaschinen und Fräsen entwendet. Der Schaden hier dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise zu jeweiligen Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.