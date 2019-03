Dielheim. (pol/mare) Ein Anhänger ist in Dielheim in der Bach gelandet. Das berichtet die Polizei.

Am Dienstagabend hatte der Besitzer seinen Anhänger auf dem Grünstreifen in der Bachstraße abgestellt. Am nächsten Morgen dann der Schock: Ein Bekannter teilte dem Mann mit, dass der Anhänger in der Bach liege.

Mit dem Auto konnte der Anhänger nicht geborgen werden. Deshalb wurde er mit einem Traktor herausgezogen.

Dass der Anhänger eigenständig weggerollt ist, schließt die Polizei aus. Sie geht davon aus, dass jemand den Anhänger vorsätzlich in die Bach geschoben hat.

Und dafür werden Zeuge gesucht. Wer etwas dazu anmerken kann, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar unter Telefon 06222/57090.