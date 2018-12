Bad Schönborn. (pol/rl) In der Nacht zum Mittwoch wurden zwei Zigarettenautomat aufgebrochen. Der erste aufgebrochene Automat wurde gegen 1.30 Uhr in der Industriestraße in Bad Mingolsheim entdeckt, gegen 3.30 Uhr ein weiterer in der Augartenstraße in Ubstadt-Weiher. Da beide Automaten nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen, geht die Polizei davon aus, dass es die gleichen Täter gewesen sein könnten.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 entgegen.