Bad Schönborn. (pol/mare) Der Drang nach einer Zigarette hatte für eine Frau in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.15 Uhr peinliche Folgen. Das berichtet die Polizei.

Als sich die Patientin einer Mutter-Kind-Kur ihrem Laster ergab, bemerkte sie offensichtlich zu spät, dass die Tür ihrer Fachklinik ins Schloss gefallen war und sie sich damit aussperrte. Mehrere Telefonanrufe bei der Nachtschwester schlugen in der Folge fehl. Zudem lag ihre Tochter mit Fieber im Bett.

Letztlich wandte sich die Betroffene in ihrer Not an das örtliche Polizeirevier, wo sie gezwungenermaßen in Schlafanzug und Pantoffeln vorstellig wurde. Am Ende konnte die kleine Familie doch noch zusammengeführt werden, nachdem das Klinikpersonal erreicht worden war.

Glück im Unglück - das Schulkind schlief noch so fest, dass es von allem nichts mitbekommen hatte.