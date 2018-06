St. Leon-Rot. (pol/mare) Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin kam am Samstagabend auf der Autobahn A6 in Höhe St. Leon-Rot in Fahrtrichtung Mannheim bei Starkregen ins Schleudern. Das teilt die Polizei mit.

Sie prallte zunächst nach links in die Betongleitwände und dann nach rechts in die Leitplanken. Die 19 Jährige und ihre Zwillingsschwester zogen sich leichtere Verletzungen zu.

Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der völlig demolierte VW-Passat musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.