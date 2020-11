A6 bei Dielheim. (pol/mare) In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 50-jährige Fahrer eines 3,5-Tonners mit Anhänger kurz vor 3 Uhr in Richtung Heilbronn ins Schleudern und prallte rechts in die Leitplanken. Dies führte zu einem Achsbruch seines Fahrzeuges, das deshalb auf der Fahrbahn liegen blieb. Zur Unfallaufnahme mussten zwei von drei Fahrspuren gesperrt werden. Der 50-Jährige wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Bei der Überprüfung seiner Daten stellten die Polizisten fest, dass der 50-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnisklasse zum Führen des Fahrzeuggespanns hatte. Der Klein-Lkw und der Anhänger wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro.

Die Fahrbahn war gegen 5 Uhr wieder frei befahrbar. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.