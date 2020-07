A5 bei Walldorf. (pol/mün) Auf der Autobahn A5 kam es am Freitagmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach einem Auffahrunfall bildete sich zwischen Heidelberg und dem Autobahnkreuz Walldorf ein Stau von 8 Kilometern Länge, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrbahnen waren von 12 bis 14 gesperrt und der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet.

An dem Auffahrunfall kurz nach 12 Uhr zwischen Walldorf/Wiesloch und dem Walldorfer Kreuz waren zwei Autos beteiligt. Drei Personen wurden verletzt und in eine Klinik gebracht, so die Polizei. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Update: Freitag, 17. Juli 2020, 14.55 Uhr