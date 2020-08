Karlsruhe. (pol/lyd) Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei Kronau wurde am Donnerstagmorgen eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, war ein 36-jähriger Lkw-Fahrer gegen 7.40 Uhr auf der rechten Fahrspur von Kronau in Richtung Walldorf unterwegs. Im Baustellenbereich bemerkte er zu spät, dass der 52-jährige Fahrer des vorausfahrenden Lkw abbremsen musste und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall wurde der 52-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.