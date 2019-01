St. Leon-Rot. Mit über zwei Promille Alkohol war am Sonntag, 29. Juli, gegen 3 Uhr ein 49-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Nach Angaben der Polizei kam er aufgrund der Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit beim Einfahren in den Parkplatz "Lußhardt" nach links von der Straße ab und fuhr gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Dabei wurde der Sattelzug stark beschädigt und der linke Tank aufgerissen. Trotzdem setzte der 49-Jährige die Fahrt bis zum Parkplatz "Weißer Stock" auf der A 6 in Richtung Heilbronn fort.

Unterwegs und auf dem Parkplatz liefen etwa 700 bis 800 Liter Dieselkraftstoff aus. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers bemerkt, ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. An dem Sattelzug entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Walldorf dichtete den beschädigten Tank ab und band das ausgelaufene Diesel, während die Autobahnmeisterei mit der Beseitigung beauftragt wurde. (pol)