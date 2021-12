Zuzenhausen/Meckesheim. (rnz) Wegen eines Kurzschlusses ist es am Dienstag zu einem Stromausfall in Teilen von Zuzenhausen und Meckesheim gekommen. Wie die Syna GmbH in einer Pressemeldung mitteilt, war ein Kurzschluss aufgrund eines Kabelfehlers die Ursache.

Durch Netzumschaltungen konnte das Team der Syna den Großteil der Betroffenen nach rund 40 Minuten wieder mit Strom versorgen. Um circa 19 Uhr waren alle Betroffenen wieder versorgt. Ein Service-Team repariert den Schaden vor Ort.