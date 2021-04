Zuzenhausen. (bs) Nie war die 1984 erbaute Häuselgrundhalle wertvoller als jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie. Landtagswahlen, Sitzungen des Gemeinderats oder Blutspendeaktionen können nur hier unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden.

Jetzt hat DRK-Ortsverein mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr und dem Terminmanagement des Rathaus-Teams die Gemeindehalle zum kommunalen Schnelltest- und Impf-Zentrum ausgebaut. Sogar mit guten Lichtverhältnissen dank der neu installierten energieeffizienten LED-Hallenbeleuchtung, freute sich Bürgermeister Hagen Zuber.

Rechtzeitig vor Ostern ließen sich 91 Zuzenhäuser auf das Corona-Virus testen. Zuber war über dem reibungslosen Testlauf zufrieden. Die Anmeldung und Terminvergaben im Zehn-Minuten-Takt über das Bürgermeisterbüro ließ Warteschlangen erst gar nicht aufkommen. DRK-Vorsitzender Daniel Schubert und sein Team testeten in drei Kabinen, und nach 15 Minuten Wartezeit hatten alle Testpersonen ihr Ergebnis in den Händen. An diesem Tag wurden alle Personen negativ auf das Corona-Virus getestet. Ganze Familien waren zum Schnelltest gekommen und freuten sich nun auf den deutlich risikoärmeren Osterbesuch.

An jedem Samstag sollen nun von 9 bis 11 Uhr die Schnelltests in der Gemeinde angeboten werden. Anmeldungen sind bis jeweils donnerstags, 16 Uhr, beim Rathaus unter Telefon 06226 / 922511 oder 06226 / 922512 möglich. Nur am 17. April und 22. Mai finden keine Schnelltestungen statt. An diesen Samstagen wird das Mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises vor Ort impfen.

Hierfür hat das Bürgermeisteramt alle 328 Mitbürgerinnen und Mitbürger ab dem 70. Lebensjahr angeschrieben. Auch wenn laut Zuber in Zuzenhausen bereits sehr viele Menschen der Prioritätsgruppen 1 und 2 geimpft sind, haben sich bereits 122 Bürgerinnen und Bürger für die 140 Impfdosen des Herstellers "Moderna" mit dem beigelegten Formblatt angemeldet.