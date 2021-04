Zuzenhausen. (zg) In Zusammenarbeit mit den Mobilen Impfteams des Kreises wird eine Vor-Ort-Impfung angeboten. Dies gilt für alle, die am 17. April 70 und älter sind. Dafür werden 140 Impfdosen der Firma "Moderna" (mRNA-Impfstoff) zugeteilt. Die erste Impfung findet am 17. April, die zweite am 22. Mai in der Häuselgrundhalle statt. An diesen beiden Samstagen können keine Schnelltests vorgenommen werden.

Die Gemeindeverwaltung hat deshalb 328 Anschreiben an die betreffenden Personen in Zuzenhausen versendet, um den Bedarf abzufragen. Da bereits viele Menschen der Prioritätsgruppe 1 und teilweise auch der Prioritätsgruppe 2 geimpft wurden, hofft die Gemeinde, jedem Angeschriebenen einen Vor-Ort-Impftermin anbieten zu können. Sollte die Nachfrage die zur Verfügung stehenden Impfdosen überschreiten, werden die Termine nach dem Windhundverfahren vergeben. Eine Rückmeldung ist mit dem im Anschreiben beigefügten Formular bis spätestens Mittwoch, 7. April, erforderlich. Nach der Anmeldung wird mit den Impfberechtigten Kontakt aufgenommen und ein Termin vereinbart, der dann auch wahrgenommen werden sollte.

Unterstützt wird die Aktion vom DRK-Ortsverein und der Freiwilligen Feuerwehr.