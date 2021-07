Von Friedemann Orths

Zuzenhausen. Ein Junge baumelt am Gerüst, ein anderer balanciert auf der Slackline, ein Kind ruft seinen Freunden zu: "Ey, die spielen!" und rennt gleich in den Bolzplatz-Käfig, um mitzukicken. Endlich wieder Kindergeschrei in Zuzenhausen, und zwar auf der nagelneuen Mehrgenerationenanlage beim Sportgelände. Die wurde wegen ihres sperrigen Namens gleich in "Fit-Park" umgetauft, nachdem die Bürger entsprechende Vorschläge gemacht hatten. Am Mittwochabend wurde das Areal offiziell eingeweiht, das auch mithilfe von EU-Geldern des "Leader"-Regionalbudgets finanziert wurde.

Zerschnitten gemeinsam das letzte Absperrband (v. l.): Jan-Peter Röderer, Albrecht Schütte, Stefan Dallinger, Hagen Zuber, Sarina Pfründer, Joachim Becker und Hermann Katzenstein. Foto: Orths

Dafür war gleich mehrfach hoher Besuch in die kleine Gemeinde gekommen: Landrat Stefan Dallinger und die drei Landtagsabgeordneten, Albrecht Schütte (CDU), Hermann Katzenstein (Grüne) und Jan-Peter Röderer (SPD). Auch die Vorsitzende des Vereins "Regionalentwicklung Kraichgau" und Bürgermeisterin von Sulzfeld, Sarina Pfründer, war dabei. Nicht fehlen durfte selbstverständlich Zuzenhausens Ehrenbürger und Alt-Bürgermeister Dieter Steinbrenner.

"Es ist noch Geld da" – als Bürgermeister Hagen Zuber diesen Satz von seinem Kämmerer hörte, gingen bei ihm – selbst ehemaliger Rechnungsamtsleiter – "die Antennen hoch", wie er berichtete. Auf die Idee, den Fit-Park zu bauen, brachten ihn aber die beiden Sportvereine, der SV und der FC Zuzenhausen. Deren Vorstände waren auf den Bürgermeister zugekommen, da die 100-Meter-Tartanbahn beim Sportgelände schon seit Längerem kaputt war. Hier musste etwas getan werden.

Also wurden auf dem Gelände Calisthenics-Geräte aufgestellt, genauer ein Bein- und Oberkörpertrainer, ein Gerüst für Klimmzüge, Knie- und Beinheben oder zum Hangeln. Dazu kamen, neben der Slackline zum Balancieren, der Fußball- und Basketball-"Käfig", ein Trampolin und ein kleiner Kletterfelsen, ergänzt von einer kleinen Sitzgruppe und Rutsche. Geplant hat die Anlage das Ingenieurbüro IFK, das günstigste Angebot hatte die örtliche Garten- und Sportplatzbau-Firma Becker abgegeben. Dass die Firma den Auftrag wirklich wollte, habe man an deren Bewerbung deutlich gesehen, ließ Zuber durchblicken.

Er betonte in seiner kurzen Rede, dass dies ein "besonderer Tag für Zuzenhausen" war – weil man nach so langer Zeit mal wieder eine kleine Veranstaltung im Ort hatte. Man sehe schon jetzt, wie gut die Anlage angenommen werde, sie suche zudem "ihresgleichen". Das größte Lob für ihn als Bürgermeister sei der Dank der Kinder, die auf dem Gelände spielen. Dann sparte auch Zuber nicht mit Lob und dankte allen Beteiligten, besonders dem Bauhof, der künftig das Saubermachen und die Pflege des Fit-Parks übernehmen wird. Sicherlich seien die investierten 332.000 Euro viel Geld, aber man sei finanziell ja "stabil aufgestellt", versicherte Zuber, der gleich witzelte, dass er ja aufpassen müsse, was er sage, da der Landrat anwesend war. Abgefedert wurden die Kosten von den 171.300 Euro von den EU-Geldern aus dem "Leader"-Regionalbudget.

Vereinsvorsitzende Pfründer berichtete lachend davon, dass ihr Sohn ihr gleich unter die Nase gerieben habe, dass sie in ihrer Gemeinde keine solche Anlage habe. Was sie besonders toll findet ist, dass hier Europa "mal greifbar" für die Bürger werde. Das Geld bringe man gerne, denn in kleinen Orten sei ein Treffpunkt wie die Anlage einfach wichtig. Das ist sie vor allem für die von der Corona-Pandemie betroffenen Kinder, wie Joachim Becker berichtete: Bis zu 40 Kinder hat sein Sohn hier schon spielen gesehen. Der Geschäftsführer bedankte sich in deren Namen bei allen Beteiligten.

Landrat Dallinger war gerne nach Zuzenhausen gekommen. Er betonte, dass die "Leader"-Idee gezündet habe und immer mehr Gemeinden dabei mitmachten. Er sprach von einer "Win-win-win-Situation".

Dann wurde das symbolische Absperrband zerschnitten, nachdem natürlich deutlich darauf hingewiesen wurde, nicht die nahe Slackline zu durchtrennen. "Eine Herausforderung habt ihr noch", hatte Pfründer zuvor noch angekündigt: Die Gemeinde muss noch eine Stelle finden, an der sie die offizielle "Leader"-Plakette anschrauben kann.