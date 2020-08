Zuzenhausen. (bs) Die Corona-Pandemie wirbelte auch auf der Gemeindeverwaltung alle Arbeiten durcheinander. Für Bürgermeister Hagen Zuber gab es aber einen eindeutigen Schwerpunkt. "Das Kinderreich war ganz klar Thema Nummer eins." Zuerst die Schließung des Kinderreichs ab 17. März. Dann gab die Landesregierung Baden-Württembergs immer am Wochenende die neuen Corona-Verordnungen bekannt: gültig nach dem Wochenende. In langen Videokonferenzen mit dem Elternbeirat musste der Bürgermeister dann einiges aufarbeiten. Denn Priorität bei allem Handeln hatte die Gesundheit von Kindern und Erzieherinnen. Seit 29. Juni gilt im Kinderreich der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Jetzt hat der Gemeinderat Klarheit bei den Elternbeiträgen geschaffen. Für die Kinder, die den Kindergarten in den Monaten April bis Juni 2020 nicht besucht haben, werden keine Elternbeiträge erhoben. Für Kinder, die in den Monaten April bis Juni 2020 notbetreut wurden, soll für jedes Kind ein prozentualer Anteil errechnet werden. Seit diesem Zeitpunkt werden die Gebühren wieder in vollem Umfang erhoben. "Nach der Satzung hätten wir die Beiträge auch nach der Corona-Schließung weiter verlangen können", stellte Zuber die Rechtslage klar. Dazu habe das "Kinderreich" in den Pfingstferien überplanmäßig eine Notbetreuung angeboten. Ein Lob gab es für die Leitung des Kindergartens. Sie hatte die Betreuungsstunden für jedes Kind notiert. Das Defizit im Gemeindehaushalt für das Kinderreich wird durch den Ausfall der Elternbeiträge um weitere 37.000 Euro ansteigen.

Im Kindergartenjahr 2020/2021 sollten die Kindergartengebühren pauschal um 1,9 Prozent erhöht werden. Damit folgte der Gemeinderat einstimmig den Empfehlungen des Gemeinde- und Städtetags sowie der Landeskirchen. "Diese moderate Erhöhung bleibt bewusst hinter der tatsächlichen Kostensteigerung zurück, um einerseits die Einnahmeausfälle nicht zu groß werden zu lassen, andererseits die Eltern nicht über Gebühr zu belasten", begründete der Bürgermeister den Vorschlag der Verwaltung. So kostet ein Regelplatz ab dem 1. September für das erste Kind 130 Euro, für ein zweites Kind 100 Euro und für ein drittes Kind 67 Euro.

"Wir sind relativ günstig, auch wenn Eltern sagen wir sind teuer", sagte Zuber zu teilweise geäußerter Kritik. Denn noch schöpfe die Gemeinde den empfohlenen Kostenanteil von 20 Prozent an den Gesamtkosten durch Elternbeiträge bei weitem nicht aus. Die eigentlich für das Jahr 2020 angepeilte Neukalkulation der Kindergartenbeiträge wurde auf die Zeit nach der Corona-Krise verschoben. "Das kann teuer werden", habe bereits eine grobe Analyse der tatsächlichen Ausgaben ergeben.

Die Elternbeiträge der Kernzeitbetreuung in der Häusel-Grundschule wurden für das neue Schuljahr vom Gemeinderat um durchschnittlich zwei Euro auf 74 Euro bis 94 Euro je nach Betreuungszeit angehoben.

Die Häuselgrundhalle soll in der Sommerpause auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Der Gemeinderat vergab unter drei Bietern den Auftrag an die AVR Energie AG in Sinsheim zum Angebotspreis von gut 100.000 Euro. Die ursprüngliche Kostenschätzung lag bei 131.000 Euro. Die AVR Energie AG wird mit der Ausführung der Elektroarbeiten die Firma "Gembé Elektro" in Meckesheim beauftragen.

Die Pelletheizung in der gemeindeeigenen Immobilie "Zum Wiesengrund" war störanfällig. Als Ursache wurde nach Starkregen eindringende Nässe im Pellet-Lager ermittelt. Eine Reparatur der Dachrinne ist ohne Entfernung des Eternit-Daches nicht möglich. Der Gemeinderat erteilte nun der Firma "Schatz" in Zuzenhausen den Auftrag zur Reparatur der Rinne mit anschließenden Blech-Sandwichpaneelen für rund 12.250 Euro.

Der Sandstein im Dorfgemeinschaftshauses "Alte Schule" soll von der Firma "Erban", Neckargemünd, gereinigt, renoviert und je nach Schadensbild in Teilen auch erneuert werden. Der Gemeinderat hatte im einem Vor-Ort-Termin mit dem Architekten Thomas Müller die erforderlichen Arbeiten angesichts der Angebotsspanne von rund 27.000 Euro mit Einheitspreisen bis etwa 131.000 Euro eingehend erörtert. Architekt Müller war überzeugt, dass die Abrechnung der Firma unter dem kalkulierten Kostenrahmen von 57.000 Euro liegen werde.

Die Bauarbeiten in der "Alten Schule" sollen am 31. August beginnen. Die im Dorfgemeinschaftshaus aktiven Vereine haben Einschränkungen durch die Sanierungsarbeiten erst ab Oktober bis Weihnachten zu erwarten.