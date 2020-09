Es waren nicht die einzigen Lkw an diesem Tag, die bis zur Baugestelle gefahren waren und dort dann in mühevoller Arbeit in den anliegenden schmalen Straßen wenden mussten. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Zuzenhausen. "Das ist nicht mehr normal", sagt Theo Herrmann, als er die Lage bezüglich der Sperrung der Bundesstraße B45 beschreibt. Er nennt es ein "Verkehrschaos". Schon seit Montagmorgen, 9 Uhr, hätten sich immer wieder Staus gebildet. Teilweise standen die Autos und vor allem Lkw bis zur Tankstelle. Zustande kamen diese Staus vor allem durch Lastwagen, die bis zur Baustelle gefahren seien und erst dort gemerkt haben, dass sie hier nicht weiterkommen. Also mussten sie wenden. Gar nicht so einfach mit einem großen Gefährt und relativ wenig Platz auf der Straße.

Wie kompliziert sich das gestalten kann, wird auch am frühen Nachmittag sichtbar, als ein Lkw-Fahrer mit seinem ziemlich langen Anhänger rückwärts in die schmale Walterstraße fährt, um dort zu wenden. Herrmann ist behilflich beim Einweisen. Nicht die erste Hilfe an diesem Tag. Herrmann hat die Situation bereits fünf Mal an diesem Montag erlebt. Ein Lastwagen sei sogar mit seiner Plane an dem Verkehrsschild, das am Anfang der Walterstraße steht, hängen geblieben. Wer dort nicht wendet, der fährt bis unmittelbar vor die Absperrungen und dann durch den Birkenweg und die Gartenstraße zurück.

Wie auf Kommando erscheint wieder ein Auto, das plötzlich vor der Baustelle stehen bleibt. Der Fahrer kurbelt das Fenster herunter, und fragt Herrmann, wie er denn jetzt weiter fahren müsse. Das kleine Schild am Ortseingang von Zuzenhausen, das auf die Umleitung über Balzfeld hinweist, hat er übersehen. Am Morgen, als er schon einmal die Strecke gefahren ist, habe er nur die Baken gesehen, aber keine weiteren Hinweise.

Lediglich ein kleines Schild weißt am Ortseingang auf die Umleitung hin. Foto: Pawelka

Wer von Sinsheim kommt, sieht zwar vor der Abfahrt Richtung Waibstadt ein großes Umleitungsschild, auf dem auch deutlich wird, dass die Zufahrt durch Zuzenhausen voll gesperrt ist, in Hoffenheim sucht man dieses Schild allerdings vergebens.

Auf Anfrage der RNZ heißt es aus dem Regierungspräsidium: "Aufgrund der höheren Geschwindigkeiten kommen große Plantafeln bei einer Umleitung des überörtlichen Verkehrs an markanten Knotenpunkten zum Einsatz." Innerörtlich würden dann aus Platzgründen kleinere Schilder auf die Sperrung hinweisen. Diese seien für die Verkehrsteilnehmer rechtlich genauso bindend.

Für Herrmann ist am Verkehrschaos das Regierungspräsidium schuld. Man hätte schon weiter vorne sperren sollen, findet er. Das sei einfach falsch geplant worden. Dann erzählt er, dass sich die Polizei am Morgen auch schon ein Lagebild gemacht hätte. Dann seien sie aber wieder gegangen.

Wie Pressesprecher Norbert Schätzle erklärt, seien die Kollegen kurz nach 9 Uhr in Zuzenhausen gewesen. In rund einer Stunde seien vier Lkw vor der Baustelle gestanden und hätten wenden müssen. Das hat zu eben dem Stau geführt, von dem auch Herrmann berichtet hat. Viele hätten die Beschilderung umfahren. Dabei müssten sie "das eigentlich wissen". Schätzle sagt aber auch ganz klar, dass das eine Sache des Regierungspräsidiums ist.

Die Polizei kann nur regelmäßig die Situation überprüfen, aber selbst keine weiteren Schilder aufstellen. Außerdem könne sie bei Riesen-Problemen für die Verkehrssicherung sorgen. Überhaupt sei er vorsichtig mit dem Wort "Verkehrschaos". Wenn Autos dort im Stau stehen würden, wäre das normal. Es sei nun mal eine Baustelle. Damit müsse man rechnen. Bezüglich der B 45 sei dann das Regierungspräsidium verständigt worden.

Das Regierungspräsidium sieht erst einmal keinen Handlungsbedarf. "Auch bei dieser Baumaßnahme bestätigt sich, dass sich bei einer neu eingerichteten Baustelle manche Verkehrsteilnehmer nicht an die geänderte Verkehrsführung halten und die Beschilderung missachten", heißt es. Erfahrungsgemäß entspanne sich die Lage in den kommenden Tagen. Erst dann könnten eventuell notwendige Anpassungen geprüft werden.

Bis zum frühen Nachmittag wissen immer noch einige Verkehrsteilnehmer nichts von der Sperrung. Die Lkw wenden immer noch vor der Baustelle. So zum Beispiel ein Lebensmitteltransporter, dessen Fahrer erst einmal minutenlang vor der Sperrung steht, und nicht weiß, was er machen soll. Irgendwann kommt ein zweiter Lastwagen. Dieser fährt sogar an der Absperrung vorbei, und wendet mit einiger Mühe im gesperrten Bereich, bevor er an dem anderen Lkw, dem Herrmann mittlerweile auch wieder beim Wenden hilft, vorbeifahren muss. Der Stau reicht diesmal bis zur Gaststätte.

Und auch der Verkehr, der aus Richtung Meckesheim kommt, läuft nicht reibungslos. Wie ein Mitarbeiter, der im Gewerbegebiet arbeitet, der RNZ erzählt hat, fahren die Autos durch eben dieses Gebiet. Obwohl eigentlich nur der Lieferverkehr für die dort ansässigen Firmen und die Mitarbeiter die Route nutzen sollen.

Info: Die Vollsperrung der B45 dauert noch bis Mittwoch, 9. September. Im Anschluss daran gibt es eine halbseitige Sperrung in Fahrtrichtung Meckesheim. Diese dauert bis Dienstag, 15. September. Danach wird die Straße bis zum Mittwoch, 23. September, in Richtung Zuzenhausen gesperrt.