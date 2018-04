Sulzfeld. (db) Der Bedarf an Kindergartenplätzen steigt in der Ravensburggemeinde stark. Auf der zurückliegenden Gemeinderatssitzung stellte Hauptamtsleiter Bernfried Hettler die Prognose vor. Nach den aktuell erhobenen Zahlen gibt es bis Ende Juli 2019 etwa 170 Kinder im Kindergartenalter von drei bis sechs Jahren in der Gemeinde; im laufenden Jahr sind es 152 Kinder. Berücksichtigt man, dass zum Ende des aktuellen Kindergartenjahres einige Überbelegungen zur Abdeckung des Bedarfes notwendig sind und zudem mehrere Eltern angekündigt haben, ihr Kind aus auswärtigen Einrichtungen nach Sulzfeld zurückzuholen, muss im Herbst mit einem zusätzlichen Bedarf von 25 Kindergartenplätzen gerechnet werden.

In der Prognose für das Kindergartenjahr 2019/20 geht man von einem Bedarf von 161 bis 173 Plätzen aus. Mit Blick in die fernere Zukunft zeichnet sich in der Dekade 2020/21 ein leichter Bedarfsrückgang ab. Angesichts der in nächster Zeit anstehenden baulichen Aktivitäten im Neubaugebiet Kürnbacher Weg, aber auch im Innerortsbereich in der Hinteren Straße, sieht es die Gemeindeverwaltung positiv, wenn eine gewisse Reserve an Kindergartenplätzen vorhanden wäre.

Die Anmeldelisten der beiden örtlichen Kindergärten zeigen, dass ab Herbst 2018 weitere Plätze im evangelischen Kindergarten benötigt werden, davon neun weitere Ganztagesplätze. Hier hat man nun beschlossen, eine zusätzliche Gruppe als Mischgruppe mit Ganztageskindern und Kindern einzurichten, die die verlängerten Öffnungszeiten in Anspruch nehmen. Entlastung bringt der neue Naturkindergarten, der, wie berichtet, bis September auf dem bisherigen Areal des Kleintierzuchtvereins gebaut werden soll.

Im evangelischen Kindergarten, der 1970 erbaut und Mitte der 90er-Jahre generalsaniert wurde, sind nun weitere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten notwendig. So müssen der Toilettenbereich, der Bodenbelag sowie einige Dachfenster erneuert werden. Die Kosten für diese Maßnahmen werden auf rund 250.000 Euro geschätzt.

In diesem Zuge soll der Kindergarten im Erdgeschoss einen Anbau mit Küche und Speiseraum erhalten. Dadurch könnte die bisher im Obergeschoss befindliche Küche, nebst Speiseraum in das Erdgeschoss umziehen, was zusätzlichen Platz für eine zweite Ganztagesgruppe schafft. Die Kosten für den Anbau werden auf 175.000 Euro geschätzt. Für diese Baumaßnahme sind finanzielle Zuschüsse aus dem Ortssanierungsprogramm beantragt. Die erhoffte Förderung könnte 50 Prozent der Gesamtkosten decken. Gleichzeitig hat die Gemeinde eine Beihilfe aus dem Ausgleichsstock beantragt.

Der Gemeinderat stimmte Sanierung und Anbau geschlossen zu, allerdings unter der Voraussetzung, dass die beantragten Zuschüsse bewilligt werden.