Helmstadt-Bargen. (tw) Einstimmig hat der Gemeinderat den Lärmaktionsplan in seiner aktuellen Fassung beschlossen. Bereits im Spätsommer 2018 wurde im Gemeinderat der Plan vorgestellt. Nachdem nun die Ergebnisse der Beteiligung vorliegen, sprach Verkehrstechniker und Geschäftsführer Peter Koehler vom Karlsruher Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein in der jüngsten Sitzung des Rates erneut über das Thema.

Koehler erklärte unter anderem die rechtliche Entwicklung. Die Umgebungslärmrichtlinie der EU aus dem Jahr 2002 wurde 2005 in nationales Recht umgesetzt. Zwei Jahre später wurden dann für Baden-Württemberg erstmals Lärmkarten erstellt. Das Ingenieurbüro hat dann den Verkehr auf der B 292 gemessen und dafür als Grundlage Daten von 2017 verwendet. Dabei kam heraus, dass täglich 8200 Fahrzeuge die Strecke befahren. Die nächste "Belastungsstufe" von 16.400 Fahrzeugen pro Tag, für die eine Kartierung erfolgen muss, wird somit nicht erreicht. Es wird also erst einmal keine konkreten Maßnahmen zum Lärmschutz geben, wie zum Beispiel ein lärmmindernder Straßenbelag.

Auch die Helmstadter sehen wohl eher keinen Handlungsbedarf. Im Rahmen der Offenlegung gab es keine Hinweise, Anregungen oder Einsprüche seitens der Bevölkerung, berichtete der Verkehrstechniker weiter. Er informierte ausführlich über die aktuellen Grenzwerte, und darüber, ab wann gehandelt werden müsse. Der Auslösewert von 70 Dezibel wird in Helmstadt entlang der B 292 nicht erreicht. 13 Gebäude befinden sich aber in einem Bereich, der so hoch lärmbelastet ist, dass Anträge aus dem Programm zur Förderung von Schallschutzmaßnahmen möglich sind. Allerdings schätzt das Ingenieurbüro es als schwierig ein, bei diesen Werten verkehrsrechtliche Maßnahmen durchzusetzen - zumal entlang der Strecke bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer besteht.

Gemeinderat Ralf Rüdinger fragte daraufhin noch einmal konkret nach, ob aufgrund der festgestellten Werte kein Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen wie zum Beispiel einer Lärmschutzwand besteht. Dies bestätigte Peter Koehler. Die Untersuchung wurde 2018 durchgeführt und soll alle fünf Jahre wiederholt werden, um zu sehen, wie sich die Lärmwerte entwickeln.

Das Datum für die angedachte Verlegung der B 292 sei noch nicht eindeutig, sagte Gemeinderat Werner Ullrich. Ursprünglich sei man von 2020 ausgegangen. Diese zeitliche Fixierung, die bei der Vorstellung durch Vertreter des Regierungspräsidiums gemacht wurde, steht nach den wahrgenommenen Anzeichen nicht zur Debatte. Vorher, sagte der Gemeinderat, sieht er für die Gemeinde keine Möglichkeit, Lärmschutzmaßnahmen zu erwirken. Wobei der sogenannte "Flüsterasphalt" auch bei der heutigen Straßenführung viel Lärm schlucken könnte.