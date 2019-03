Von Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. Die Zuhörerreihen im Bürgersaal waren bei der Sitzung des Gemeinderats bis auf den letzten Platz belegt. "Ich hoffe, wegen der Beratungen des Haushaltsplans", spekulierte nicht ganz ernst Bürgermeister Hagen Zuber. Aber private Interessen zur Erschließung des Baugebietes "Zehn Morgen" und sieben Bauanträge hatten das rege Interesse der Bürgerschaft geweckt. Von den ersten Beratungen im Herbst 2017 werden alle Schritte zur Erschließung des Neubaugebietes von einem großen Interessentenkreis aufmerksam verfolgt.

Diplom-Ingenieur Arno Linder vom Erschließungsträger GkB stellte die erforderlichen Arbeiten zur Schaffung von Straßen, Wasserversorgung und Kanalisation, Straßenbeleuchtung und Breitbandverkabelung, des Kinderspielplatzes und der Grünflächen vor. Zwölf Firmen wurden um Angebote gebeten. Nur zwei Unternehmen gaben ein Angebot ab. Dennoch wird die GkB die kalkulierten Erschließungskosten von 111 Euro pro Quadratmeter aufgrund der Nachverhandlungen mit 102,25 Euro pro Quadratmeter unterschreiten. Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zur Auftragsvergabe für die Herstellungskosten von rund 1,2 Millionen Euro.

Noch bis Ende Februar wurden die Rodungsarbeiten durchgeführt. Die Erschließungsarbeiten sollen zum 1. April starten und vor Weihnachten abgeschlossen sein. Die Gemeinde wird 25 Baugrundstücke anbieten, acht Grundstücke sollen von einem weiteren Eigentümer als Erbbaurecht auf den Markt kommen. Die Entscheidung über den Verkauf der Grundstücke soll im Herbst 2019 erfolgen, wenn die Erschließungsarbeiten fortgeschritten sind und die Bauinteressenten Lage und Zuschnitt der Grundstücke vor Ort bewerten können.

Fünf Bauanträge fanden keine Einwände im Gremium. Die Bauanträge auf Anbau an ein bestehendes Wohnhaus im Rotenhausweg, auf ein Einfamilienhäuser in der Goethestraße und in der Pilgerstadt sowie auf eine Dacherneuerung und Nutzungsänderung für einen Carport in der Bachgasse fanden die Zustimmung des Gemeinderats. Der Neubau eines Einfamilienhauses Im Städtel wurde als Erneuerung im alten Ortskern sogar ausdrücklich begrüßt.

Wie die Frageviertelstunde für Einwohner zeigte, hatte der Bauantrag auf Neubau eines Mehrparteienhauses mit zehn Wohneinheiten in der Gartenstraße 4 das Interesse der Anlieger geweckt. Nachdem der Gemeinderat bereits eine Bauvoranfrage befürwortet hatte, stimmte nun der Gemeinderat dem Neubau mit zwei Vollgeschossen und Dachgeschoss sowie sieben Garagen und neun Stellplätzen zu. Es sei ein großer Baukörper, aber Höhe und Fluchten werden eingehalten und die Schaffung weiteren Wohnraumes sei zu begrüßen, war die Meinung im Plenum. Zuzenhausen sei nun mal eine beliebte Wohngemeinde und mit den vorliegenden Bauanträgen könnten 18 Wohneinheiten geschaffen werden.

Weit mehr hatte der Bauantrag auf Errichtung eines Mehrparteienhauses mit fünf Wohneinheiten nach Abbruch einer Scheune in der Leiergasse 11 die Anlieger mobilisiert. Mit dem vorderen Bestandsgebäude sollen zehn Stellplätze auf dem Grundstück erstellt werden. Der Gemeinderat erteilte einstimmig sein Einvernehmen, empfahl aber der Baurechtsbehörde, das Augenmerk auf die Einhaltung der Rettungswege im Brandfall und die tatsächliche Umsetzung der zehn Stellplätzen auf dem Grundstück zu legen.

Das konnten die Anlieger in der späteren Frageviertelstunde für Einwohner nicht befrieden: Die Leiergasse sei einfach eng und die Durchfahrt sei bereits jetzt durch geparkte Fahrzeuge ständig erschwert. Die angespannte Parksituation in der Leiergasse werde sich durch das geplante Mehrparteienhaus weiter verschärfen, klagten die zahlreich vertretenen Anlieger.