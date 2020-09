Zaisenhausen. (fst) Kürzlich wurde in der historischen Gemeindekelter, die 1838 mit Sandsteinen am Ortsausgang in Richtung Kraichtal-Gochsheim erbaut wurde, wieder der Kelterbetrieb aufgenommen. Das markante Gebäude steht unter Denkmalschutz. Allerdings hat zum diesjährigen Saisonauftakt nur ein Hobbywinzer seine Ruländer-Trauben zum Keltern gebracht, die abgepresst wurden.

Keltermeister Thomas Lampert hat das Amt, das er im Nebenberuf ausführt, bereits seit 20 Jahren inne und kennt sich mit den beiden in der Kelter befindlichen Pressen bestens aus, weshalb er auch kleinere technische Schäden sofort beheben kann. Die ältere Anlage wurde vor Jahrzehnten von der Firma Diefenbacher aus Eppingen gebaut. Das genaue Baujahr konnte nicht ermittelt werden.

Mit der etwas jüngeren hydraulischen Presse der Firma Amos wird der Saft aus den Äpfeln und Birnen gepresst und von den Mostliebhabern in Fässern zum Gären gebracht, bei dem danach der heute noch beliebte Most entsteht. Das Obst wird zuvor gewaschen und gemahlen, die Maische kommt auf der Presse in einen mit einem Spezialtuch ausgelegten Rahmen. Zehn solcher Rahmen können auf einmal gepresst werden. Der erfahrene Keltermeister informierte, dass aus einem Zentner Obst rund 32 Liter Saft gewonnen werden.

Mit der größeren Presse wurden vor einigen Jahren nur Weintrauben verarbeitet. Sie kommt deshalb, obwohl sie funktionsfähig ist, nicht mehr zum Einsatz, da nur noch wenige Hobbywinzer für ihren "Haustrunk" die Kelter in Anspruch nehmen. Die Trauben werden deshalb auch auf der kleinen Presse gekeltert.

Die Zaisenhausener Kelter wird nicht nur von den Einheimischen genutzt, freut sich Lampert. Es kommen auch Nutzer aus umliegenden Gemeinden, da dort der Kelterbetrieb eingestellt wurde. Dieser ist auch für die Kinder der Zaisenhausener Grundschule interessant, sagter der Keltermeister. So seien in den zurückliegenden Jahren regelmäßig – wenn auf dem Stundenplan das Unterrichtsfach Heimat- und Sachkunde "Apfelverwertung" stand – Schulkinder mit vorher gesammelten Äpfel zur Kelter gekommen. Erstaunt sahen sie zu, wie aus den Äpfeln der süße Apfelsaft entstand, der natürlich gleich verkostet wurde.

Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde von einer Gebührenerhöhung abgesehen. Die Gebühr pro Rahmen für Obst und Weintrauben beträgt 3,50 Euro. Nach Angaben des Keltermeisters wird der Betrieb noch bis Mitte Oktober andauern. Eigentlich hatte Lampert ein kleines "Mostfest" zum Abschluss der diesjährigen Saison in der Kelter anlässlich seines 20. Dienstjubiläums als Keltermeister geplant, doch das muss wegen Corona ausfallen.

Info: Wer sein Obst in der Kelter verarbeiten will, wird gebeten, sich telefonisch unter 07258 / 7841 oder vor Ort anzumelden. Pressen von Weintrauben: montags, dienstags und donnerstags nur nach Vereinbarung. Ebenfalls nach Vereinbarung Mahlen und Pressen von Obst freitags und samstags.