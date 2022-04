Olaf Straub (rechts) sammelt im Epfenbacher Wohngebiet (hier bei Etienne Höllig) Unterschriften und will einen Bürgerentscheid, der sich gegen das Vorhaben „Windpark am Dreimärker“ richtet, durchsetzen. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Epfenbach. Am kommenden Sonntag ist Stichtag. Zumindest für die Bürgerinitiative "Pro Landschaftsschutz". Denn diese möchte dann Unterschriften zählen. 170 Signaturen wollen sie bis dahin zusammenbringen. Dabei wären nur 131 erforderlich, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen, erklärt Olaf Straub, Initiator der Bürgerinitiative. Er will nun auch in Epfenbach Mitstreiter gewinnen, um möglicherweise den geplanten Windpark am "Dreimärker" zu verhindern. Doch zunächst geht es dem 54-Jährigen darum, einen Bürgerentscheid durchzusetzen.

In Spechbach, das zur Hälfte am geplanten Windenergiepark beteiligt ist, hat er eine Liste mit 169 Unterschriften bereits Anfang April im Rathaus abgegeben. In den beiden Gremien wurde bislang immer von sechs Windrädern gesprochen, die entstehen sollen. Auf der Internetseite www.windpark-dreimaerker.de, die der Projektplaner ABO Wind nun veröffentlicht hat, steht, dass sieben Windräder geplant seien.

Ob das Vorhaben von Straub, der seit Februar zusammen mit dem Meckesheimer Gregor Herold daran arbeitet, einen Bürgerentscheid in Spechbach herbeizuführen, jetzt überhaupt noch Sinn ergibt, ist fraglich. Denn die Bürgermeister der beiden Kommunen, Joachim Bösenecker (Epfenbach) und Werner Braun (Spechbach), haben den Pachtvertrag bereits unterschrieben. Zu früh und ohne das Votum der Bürger überhaupt abzuwarten, kritisiert die Bürgerinitiative. Notwendig, weil es der Zeitplan einfordert und bereits im Herbst die ersten Untersuchungen zu Artenschutz-, Schallschutz- oder Naturschutzgutachten starten sollen, meint Braun, der die volle Unterstützung des Gemeinderats hat.

Obwohl nicht klar ist, ob ein Bürgerentscheid zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch durchgesetzt werden kann, sind Straub und Herold nun auch in Epfenbach in den Startlöchern. Dort hätten sie bereits einige "Multiplikatoren" gewinnen können, die für das Vorhaben Unterschriften sammeln, berichtet Straub. Bis 15. Mai haben sie nun Zeit, ihre Unterschriftenliste bei der Gemeinde vorzulegen, drei Monate nach dem Gemeinderatsbeschluss.

Straub geht Klinken putzen. Seine Erfahrung: "Manche haben schon auf mich gewartet, andere haben keine Ahnung, dass überhaupt ein Windpark gebaut werden soll." Selbst wenn er überzeugte Befürworter der Windenergie-Anlagen antreffe, suche er den Dialog und sei bestrebt, deren Argumente zu erfahren. Seine eigenen reichen von Landschaftsschutz, Ertragsminderung durch abnehmende Windstärken bis zu Immobilien-Wertminderungen.

Straub ist Fluglehrer für Leichtflugzeuge und spricht von den "Jetstreams", die nachweislich im Zuge der Klimaerwärmung geringer würden und erklärt: "Da sich die Nordpolregion zunehmend erwärmt, verringert sich die Temperaturdifferenz zwischen kalter und warmer Luft. Die Winde werden also schwächer." Straub sagt außerdem: "Der Dreimärker liegt im Windatlas Baden-Württemberg schon heute im unteren Drittel." Er bemängelt auch Landschaftsverbrauch, negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie störende Schallimissionen, die gesundheitliche Probleme wie Herzrhythmusstörungen nach sich ziehen könnten und betont: "Die Windräder sind 250 Meter hoch, das sind riesige Industrieanlagen."

Bei aller Kritik, die Straub übt, betont er auch: "Wenn sich herausstellt, dass die Mehrheit der Bürger für den Windpark ist, dann ist das für mich in Ordnung. Aber ich finde, dass so ein gigantisches Projekt nicht am Bürger vorbei durchgesetzt werden darf." Er wünscht sich Transparenz und eine demokratische Entscheidung. Als Alternative für die regenerative Stromgewinnung nennt er beispielsweise, vermehrt auf Fotovoltaikanlagen zu setzen.

Bösenecker weiß bislang "offiziell" noch nichts von einer Bürgerinitiative in Epfenbach und meint: "Die Frage ist, gegen was es sich richten soll." Richte sich das Bürgerbegehren gegen den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom vergangenen Jahr, überhaupt Waldflächen für Windenergie zur Verfügung zu stellen, habe die Bürgerinitiative ihren Einsatz schlicht "verpennt". Denn es bleiben lediglich drei Monate Zeit für einen Antrag auf einen Bürgerentscheid. Richte sich aber das Engagement der Bürgerinitiative gegen die Unterschrift unter dem Pachtvertrag mit ABO Wind, halte er dies ebenfalls für "widersinnig", da – falls dieser wieder rückgängig gemacht würde – ja dann genauso gut mit einem anderen Unternehmen das Projekt umgesetzt werden könnte.

Auf die Frage, ob die Gemeinden in Sachen Pachtvertrag jetzt noch von einem Rücktrittsrecht Gebrauch machen könnten, meint Bösenecker: "Vermutlich gibt es irgendwelche außerordentliche Kündigungsrechte." Doch "so einfach" sei dies wohl nicht. Grundsätzlich meint der Bürgermeister, Windkraft sei angesichts der derzeitigen geopolitischen Lage und des Anspruchs der Bürger auf ihren gewohnten Komfort das "kleinere Übel".