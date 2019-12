Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Als am 25. Juli dieses Jahres der Wetterballon der Projektschüler der damaligen Klassen 9b/c des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums (ASG) vor großer Zuschauerkulisse startete, konnte noch niemand ahnen, welche Odyssee der mit Helium gefüllten Latex-Kautschukhülle und den Messgeräten noch bevorstehen würde.

„Ein Bilderbuchstart bei heißen Temperaturen“, erinnert sich Projektleiter und Lehrer Christian Müller an das Schulfest. „Nach den Berechnungen hätte die Ballonhülle nach rund zweieinhalb Stunden aufgrund der Kälte in der Stratosphäre platzen sollen, und die Styroporbox mit den Messgeräten sollte dann an einem Fallschirm sanft im Raum Wiesloch/Walldorf zu Boden schweben.“ Doch schon kurze Zeit nach dem Start habe man den Kontakt verloren. „Das war natürlich enttäuschend, aber wir hatten gehofft, dass man die Sonde in einem Baum oder auf einem Feld zufällig finden würde.“ Nicht nur wegen der Fotos und Messdaten für Höhe, Temperatur sowie Luftdruck und Feuchtigkeit, sondern auch weil das Projekt 1500 Euro gekostet hatte und vom Freundeskreis des ASG zu 50 Prozent gefördert worden war.

Doch dann folgte die fast sensationelle Wende im Projekt „ASG-Wetterballon“: Im Oktober bekam das Sekretariat eine E-Mail, in der von einem Fund auf Sylt berichtet wurde. „Eine Schulklasse hatte die Sonde am 10. September mit ihrer Lehrerin am Strand gefunden. Glücklicherweise konnte man noch den Namen ,ASG Neckarbischofsheim‘ lesen.“ Mindestens genauso begeistert wie Müller waren auch die dortigen Schüler über den Fund. „Die Sonde wurde noch einige Zeit in der damals aktuellen Nordsee-Ausstellung der Schulklasse präsentiert, bevor sie Mitte November zu mir zurückgeschickt wurde“, erzählt der Projektleiter lächelnd.

Ziemlich mitgenommen sahen die Messgeräte des Wetterballons aus, die am Strand auf Sylt gefunden wurden- Foto: Berthold Jürriens

Doch wie konnte der Wetterballon die rund 900 Kilometer bis zur friesischen Insel bewältigen? „Der Ballon ist nicht geplatzt. Ob es an der falschen Füllmenge lag oder an dem Ballon selbst, kann man nur noch vermuten.“ Als wäre das nicht schon spektakulär genug, zeigte die Auswertung der Messgeräte, die fast alle noch intakt sind, eine ebenso spektakuläre Flugroute. „Nach dem Start stimmte die Richtung noch, doch dann ist der Ballon wohl durch eher untypischen Ostwind nach Westen getrieben worden.“

Quer über das Saarland, Luxemburg und Frankreich hatte es den Wetterballon getrieben, der nach rund 15 Flugstunden in fast durchweg konstanten 33.000 Metern Höhe im Ärmelkanal gewassert sei. „Eine unglaubliche Reise, die auch erklärt, warum wir keine Koordinaten über das Mobilfunknetz erhalten hatten.“ Laut ausgewerteten Messdaten betrug die Geschwindigkeit dabei in der Stratosphäre durchschnittlich 50 Stundenkilometer. „Anschließend muss die Sonde noch mehr als 1000 Kilometer im Kanal bis nach Sylt zurückgelegt haben.“ Auf der Wasserstraße zwischen England und Frankreich, die zu den meist befahrensten Schifffahrtswegen der Welt gehört, ist das fast ein kleines Wunder.

Die Daten möchte Müller gerne noch auswerten, auch wenn das Interesse bei den jetzigen Zehntklässlern, die im Juli daran beteiligt waren, eher gering sei. „Aber die Daten sind interessant, auch wenn sie hauptsächlich nur das bereits Bekannte aus Schulbüchern und unsere Vermutungen bestätigen.“ So wird der Luftdruck mit zunehmender Höhe kleiner und die Temperatur nimmt stetig ab. Die Speicherkarte mit den Fotos sei leider beschädigt, sagt Müller. „Aber ich werde versuchen, sie zu reparieren und eventuell noch Bilddaten zu bekommen.“

Und wie im richtigen Forscherleben hat er den „Geldgebern“, dem Freundeskreis des ASG, bereits einen ausführlichen Abschlussbericht zu dem Projekt geschickt. „Das Risiko dieses spannenden Experiments mit den Schülern war uns von Anfang an bewusst. Dass wir jetzt nach so langer Zeit doch noch Daten bekommen haben, ist ein glücklicher Zufall.“