Bad Rappenau. (guz) Eigentlich soll Weihnachtsbeleuchtung ja eine friedliche-besinnliche Stimmung schaffen. Wirklich friedlich ging es jedoch nicht zu, als das Thema bei der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Sprache kam. Und statt Besinnlichkeit herrschte eher Besonnenheit angesichts der Kosten von 22.700 Euro, darunter alleine 18.000 Euro für die Illumination von Bahnhof, Kirche, Rathaus, Stadtcarré und Modehaus Bauer.

So viel verlangt die Firma Loopox UG aus Siegelsbach, die bereits im vergangenen Jahr für die Beleuchtung samt Montage gesorgt hatte und nun erneut ein Konzept vorgelegt hat. Vielen Stadträten quer durch alle Fraktionen war das zu teuer. Außerdem wurde die Farbe kritisiert, in der 2017 die evangelische Stadtkirche angestrahlt worden war: Das Blau empfanden viele Betrachter als zu kühl. Auch an den 5100 Euro für die Montage von Kugeln und Sternen, LED-Drähten und Eisregenvorhang schieden sich die Geister.

Zudem fühlten sich einige Stadträte offenbar von der eilends von der Verwaltung beantragten Entscheidung überfahren: "Das war letztes Jahr schon übers Knie gebrochen - jetzt sind wir wieder knapp dran", kritisierte GAL-Fraktionsvorsitzender Robin Müller und bekannte: "Ich tue mich schwer, das fremdzuvergeben." Der Bauhof habe das schließlich viele Jahre lang "sehr, sehr schön gemacht", sagte Müller und wollte wissen, was von dem früheren Lichterketten der Stadt, die die Weihnachtsbeleuchtung erst 2017 an eine Firma vergeben hatte, noch da sei.

Vieles sei eingelagert, und, ja, es sei auch viel Geld, aber er wolle den Bauhof nicht zusätzlich belasten, erwiderte Oberbürgermeister Sebastian Frei, und auch Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder sprach von einem hohen zusätzlichen Zeitaufwand für seine Mitarbeiter. Der Bauhof hänge wie bisher die Sterne auf, mehr sei aber zeitlich nicht drin.

"Wenn, dann müssten wir was machen, über das die Leute reden", äußerte sich Klaus Ries-Müller (ÖDP). "Die Leute kommen doch kaum wegen der Weihnachtsbeleuchtung", bremste OB Frei weitere Beleuchtungs-Begehrlichkeiten. Nach einigem Hin und Her zeichnete sich eine Mehrheit für die Vergabe, jedoch in reduzierter Form, ab, die Loopox-Geschäftsführer Philipp Stech auch gleich in Zahlen goss: Wenn in diesem Jahr nur Kirche und Bahnhof mit farbigen Licht angestrahlt würden, ließen sich die Kosten von 18.000 Euro auf etwa 7000 Euro verringern. In der anschließenden Abstimmung votierte eine Mehrheit von 20 Stadträten für die Vergabe unter dieser Maßgabe - acht stimmten dagegen.