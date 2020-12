Von I. Schmalzried und C. Beck

Sinsheim-Waldangelloch. Länger als geplant dauerte die Sanierung. Und Beschwerden blieben nicht aus. Doch rechtzeitig zu Weihnachten gibt es positive Nachrichten: Die Ortsdurchfahrt ist fast fertig. Am Mittwoch soll sie komplett für den Verkehr freigegeben werden.

Begonnen haben die Sanierungsmaßnahmen im September 2018. In mehreren Bauabschnitten wurde nicht nur die Straße, sondern auch der komplette Unterbau mit allen Leitungen und Kanälen erneuert. Hier wartete so manche Unbekannte auf die Bauarbeiter. Zusätzliche Kabel für Telefon und Internet sorgten außerdem für Mehraufwand, berichtet Udo Knecht, der bei der Stadtverwaltung für die Unterhaltung und den Bau von Straßen zuständig ist. Zudem war eine große Betonplatte nicht in den Plänen verzeichnet. All das sorgte dafür, dass rund ein Jahr länger gebaut wurde.

Am Montagvormittag sei das letzte Teilstück asphaltiert worden, erklärt Knecht. Am Dienstag erfolge die technische Abnahme, am Mittwoch würde die Umleitung aufgehoben. "Wir sind glücklich, dass wir das geschafft haben", sagt Knecht. Der Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses soll im Januar asphaltiert werden. Straßenmarkierungen werden voraussichtlich im Frühling aufgebracht. Laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht wird die gesamte Baumaßnahme zwischen vier und viereinhalb Millionen Euro kosten.

Beschwerden im Rahmen der Bauzeit gab auch. So klagten Anwohner der Umleitungsstrecke mehrfach über viel Verkehr und forderten mehr Kontrollen. Mit den Anliegern der Ortsdurchfahrt "hatten wir so gut wie keine Probleme", berichtet Knecht. Manche hatten viel Verständnis und versorgten die Straßenbauarbeiter mit Getränken. Viele empfanden die Baufirma mit ihrem Polier Michael Riemer und seiner Mannschaft als kooperativ und bemüht, es allen recht zu machen.

Trotzdem gab es massive Einschränkungen. So konnten die Geschäfte nicht mehr so einfach erreicht werden, sie hatten deshalb erhebliche finanzielle Verluste zu verkraften. Ein Geschäft musste schließen, sehr zum Bedauern der Waldangellocher.

Viele Fahrer aus ganz Deutschland und dem Ausland versuchten, über Schleichwege und gesperrte Feldwege die Umgehungsstraße zu vermeiden. Im Burkhardtstal war das Verkehrsaufkommen riesig, obwohl ein Schild auf die Sackgasse hinwies. Einmal kam es sogar zu einer kurzen Handgreiflichkeit, weil sich Fahrer beim Wenden behindert hatten. Ein anderes Mal versuchten drei Wohnmobile, durch die Baustelle zu fahren. Es dauerte eine Weile, bis alle drei Fahrer auf der engen Straße gewendet hatten.

Nachdem die Michelfelder Straße zu etwa einem Drittel fertiggestellt war, informierten Albrecht und weitere Verantwortliche des Bauprojekts im Rahmen eines Bauabschnittsfestes über den Fortgang der Baumaßnahmen. Dabei wurde auch der Kreisel am Ortsausgang in Richtung Angelbachtal angesprochen, der zusätzlich ins Programm aufgenommen wurde. Er soll bewirken, dass dort langsamer gefahren wird.

Dass der Umbau ein zentrales Thema für die Waldangellocher war, kam auch zum Ausdruck, als sich im Sommer 2019 das Angellocher Theater-Team dessen annahm: In das Stück "Achtung Baustelle" war die eine oder andere Begebenheit aus der realen Baustelle eingeflossen. Das Theaterstück wurde ein Riesenerfolg und zweimal aufgeführt. Die Bühne wurde ausstaffiert mit vielen echten Baustellenschildern, ausgeliehen von der Firma Reimold.

Was künftige große Straßensanierungen anbelangt, räumt Albrecht ein, dass Bedarf besteht. Geld sei dafür aber nicht vorhanden. Die aufgrund von zusätzlichem Verkehr stärker belastete Umleitungsstrecke in Waldangelloch soll im kommenden Jahr an manchen Stellen ausgebessert werden, erklärt Knecht.