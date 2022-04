Waibstadt. (cla) Den Tagesordnungspunkt "Anfragen des Gemeinderats" nutzte Stadtrat Robert Lehnert im Rahmen der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung, um ein Ärgernis für Spaziergänger und Radfahrer anzusprechen: Die verbotene Nutzung der verlängerten Breslauer Straße durch Autos als schnellen Zubringer in Richtung Helmstadt.

Die Breslauer Straße führt von der Epfenbacher Straße aus oberhalb der Bahnlinie zum Ortsausgang in Richtung Helmstadt-Bargen; allerdings für Kraftfahrzeuge nur bis zum Ende der Häuser. "Danach ist nur eine landwirtschaftliche Nutzung zulässig", betonte Lehnert. Ab dieser Stelle sind auf dem folgenden Abschnitt viele Spaziergänger, Hundehalter, Jogger oder Radfahrer sowie Landwirte mit ihren Maschinen unterwegs. "In letzter Zeit bin ich oft darauf angesprochen worden und habe es selbst beobachtet, dass Pkw diesen Abschnitt der Breslauer Straße als Abkürzung nutzen, obwohl sie dort nicht fahren dürften, um schneller nach Helmstadt zu kommen", erklärte Lehnert.

Neben der nicht zulässigen Nutzung des Weges würde zudem noch sehr schnell gefahren, wodurch gefährliche Situationen entstünden. "Wir sollten darauf hinwirken, dass dort kontrolliert wird, ob eine landwirtschaftliche Nutzung vorliegt", forderte er. "Wir als Gemeinde dürfen nur den ruhenden Verkehr kontrollieren, aber keine Fahrzeuge anhalten. Das ist Aufgabe der Polizei", antwortete Hauptamtsleiter Marc Fischer.

Lehnert wies weiter darauf hin, dass unterhalb des Spielplatzes im angrenzenden Baugebiet "Halbmorgen" seiner Einschätzung nach "oft zu schnell gefahren wird", was direkt an einem Spielplatz besonders gefährlich sei. Er schlug deshalb vor, die städtische Geschwindigkeitsmessanlage in diesem Bereich einzusetzen und der Verkehrsbehörde des Landkreises diese Stelle für eine Geschwindigkeitsüberwachung vorzuschlagen. Die Stadtverwaltung sicherte zu, sich um die Problematik zu kümmern.