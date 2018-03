Waibstadt. (aj) Thema in der gemeinsamen Sitzung des Gemeinderates und Ortschaftsrates war wieder einmal die Ampelanlage beim Bahnübergang. So äußerte eine Zuhörerin die nochmalige Bitte, prüfen zu lassen, ob die erste Ampel an der Kegelbahn entfernt werden könnte. Ihrer Meinung nach sei die Ampel in der Epfenbacher Straße direkt vor der Einmündung bzw. Ausfahrt der Bahnstraße unnötig. Bürgermeister Joachim Locher dagegen vertrat die Auffassung, dass die Ampel erforderlich sei, denn die Ampelanlage signalisiere, dass der Gleisbereich frei sein müsse.

Erfreut teilte Locher mit, dass jetzt der von der Stadt Waibstadt und von der Bevölkerung seit vielen Monaten gewünschte und geforderte Fußgängerüberweg in der Neidensteiner Straße im Bereich zwischen dem Fuß- und Radweg Kappisweggärten und Gärtnerei Heilig errichtet wurde. Mit diesem Zebrastreifen habe man auch gleichzeitig den Schulweg für alle Kinder aus dem naheliegenden Wohngebiet mit einem zusätzlichen Sicherheitsaspekt ausstatten können. "Sind wir froh, dass die Angelegenheit endlich über die Bühne gegangenen ist", befand der Bürgermeister.

Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei den Frauen, die wieder die beiden Osterbrunnen in der Alten Sinsheimer Straße und an der Ecke Pfarrstraße/Hauptstraße gestaltet haben.

Stadtrat Kurt Lenz bemängelte, dass die Überdachung bei der Friedhofshalle wieder undicht sei. Die Firma sollte aufgefordert werden, den Mangel zu beseitigen, es tropfe relativ stark. Der Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse war unter anderem zu entnehmen, dass der Gemeinderat einem Antrag auf Zuschuss für eine Sanierungsmaßnahme im Sanierungsgebiet "Ortsmitte Daisbach" zugestimmt hat.