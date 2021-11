Waibstadt. (jubu) Großes Glück hatte ein Traktorfahrer bei einem Unfall am Samstagvormittag in Waibstadt. Der Fahrer des Traktor-Anhänger-Gespannes fuhr gegen 10.45 Uhr von Epfenbach in Richtung Hauptstraße als er in einem Gefällstück kurz vor dem Bahnübergang die Kontrolle auf der regennassen Fahrbahn verlor. Der Traktor kippte um und blieb auf der Seite liegen.

Nach Feuerwehrangaben konnte der Fahrer seine landwirtschaftliche Maschine eigenständig verlassen und blieb unverletzt. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Waibstadt kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsmittel und sperrten die Straße nach Epfenbach die bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt bleiben musste.

Update: Samstag, 13. November 2021, 12.34 Uhr