Von Christian Laier

Waibstadt. "Unser Plan, den Wald auf natürlichem Weg zu verjüngen, scheint aufzugehen", freut sich Forstrevierleiter Thomas Glasbrenner. Es sei wichtig, auf die richtigen Baumarten zu setzen und ihnen Luft zum Wachsen zu geben. Vor allem die Eiche zeige sich an trockenen Standorten als besonders gut geeignet. Deshalb gibt es eine "Naturverjüngung" zur Stärkung der Eichen im Stadtwald.

Klassisch besteht der Biesig-Wald vor allem aus Buchen. Unter dem dichten Blätterdach kam bislang aber zu wenig Licht und Niederschlag am Boden an, um kleinen Eichen-Sprösslinge ein gutes Wachstum zu ermöglichen. Zugute kommt dem Wald für die "Naturverjüngung" nun die "Eichelmast" des vergangenen Jahres. Zuvor hatte es bereits 2018 ein solches seltenes "Mastjahr" gegeben. Dabei "fruktifizieren" die Eicheln, die Früchte werden vom Baum abgeworfen. "Eine Eichelmast wie im vergangenen Jahr habe ich fast 30 Jahre lang nicht mehr so erlebt", erinnert sich Glasbrenner. Alle Eichen trugen Früchte, die im Herbst abfielen und im Frühjahr anfingen, auf dem Boden zu keimen. "Entscheidend ist, dass die Triebe am Boden im Sommer ausreichend Licht und Niederschlagswasser erhalten. Nur so können sie gut wachsen", weiß der erfahrene Förster. "Löcher machen" nennen die Forstexperten das Eingreifen des Menschen, um diesen notwendigen Raum zu schaffen.

Glasbrenner erfasste zunächst auf einer Fläche von rund 50 Hektar alle Eichen. Buchen, die um die Eichen herumstanden, wurden im ersten Schritt entfernt, um Platz und vor allem Licht für die kleinen Bäume zu schaffen. Die Sämlinge um die "freigestellten" Eichen sind mittlerweile etwa zehn Zentimeter aus dem Boden herausgewachsen. "Beim natürlichen Sämling, der auf den Waldboden fällt, kann sich die Wurzel ungestört nach unten entwickeln. Dadurch entsteht gegenüber einem zugekauften Sämling ein besseres Wurzelwerk, das tief in der Erde wurzelt", erklärt der Forstrevierleiter. Im Frühjahr sind so pro Mutterbaum mehrere tausend kleine Pflanzen entstanden. "Einer je Lichtung soll durchkommen", hofft Glasbrenner. In 150 Jahren wird sich zeigen, ob das Projekt erfolgreich verläuft und die Eichen wie gewünscht gewachsen sind.

In der Mitte ist die Eichel, weiter unten die Keimwurzel zu sehen. Foto: Christian Laier

Um das Ziel zu erreichen, wird ein großer Aufwand betrieben. Um 250 Eichen herum wurden 100 Lichtungen geschaffen. Bis zu 400 Eichen-Sämlinge pro Quadratmeter stehen in diesen Lichtungen. Nach dem "Freistellen" der Eichen wurden die umgesägten Buchen liegen gelassen. Auf diese Weise entfällt der natürliche "Sonnenschirm", das zuvor bestehende Blätterdach über der Lichtung, das für ein Wachstum der Eichen-Sprösslinge nicht zu dicht sein darf. "Ich hatte schon lange vor, diesen Weg zu gehen", sagt Glasbrenner über sein Projekt. In den Vorjahren sei es aber nie möglich gewesen, weil die notwendige "Eichelmast" ausblieb.

Nun konnte er seine Idee in enger Abstimmung mit den Vorgesetzten im Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises umsetzen. "Wir sind regelmäßig aktiv in diesen Flächen drin", beschreibt Glasbrenner den großen Arbeitsaufwand. Der Aufwand lohnt sich seiner Meinung nach aber, gelte es doch, den Bestand des Waldes aktiv von der Buche zur Eiche zu steuern, die sich bei Hitze und Trockenheit wohler fühlt. "Ich freue mich sehr, dass es so gut funktioniert und ich bin guter Hoffnung, dass es uns gelingt, den Waibstadter Wald zukunftsfähiger zu machen", fasst Glasbrenner ein erstes Resümee.