Waibstadt. (jubu) Am Donnerstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Waibstadt zu einem Zimmerbrand in die Hauptstraße alarmiert. Im Schlafzimmer eines direkt am Schwarzbach gebauten Mehrparteienhauses war kurz nach vier Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. "Den eintreffenden Kräften zeigte sich eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung im ersten Obergeschoss, weshalb wir umgehend die Kollegen der Feuerwehr Sinsheim mit der Drehleiter hinzugezogen haben", erklärte Feuerwehrkommandant Thorsten Hartmann vor Ort.

Der Bewohner hatte den Brand rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Er konnte sich rechtzeitig ins Freie retten. "Ein Atemschutztrupp im Innenangriff brachte den Brand schließlich unter Kontrolle", so Hartmann weiter.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit Drehleiter und Wärmebildkamera wurden schließlich noch die Fassade nach Glutnestern abgesucht. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Neben zwei Fahrzeugen des Sinsheimer Rettungsdienstes auch die HvO-Gruppe Waibstadt im Einsatz. "Durch den Brandgeruch ist die betreffende Wohnung derzeit nicht bewohnbar, die anderen Bewohner konnten aber wieder in das Gebäude zurückkehren", meint Hartmann. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst nichts mitteilen.