Wie schlimm das Dachgeschoss zerstört ist, wird vor allem aus dem Garten des Grundstücks sichtbar. Doch auch schon das, was von der Lange Straße aus zu sehen ist, reichte vielen Passanten aus, um sich vor allem am Ostermontag ein eigenes Bild zu machen. Foto: A. Pawelka

Von C. Laier, F. Orths und A. Pawelka

Waibstadt.Die Flammen nahmen ihnen fast alles, doch jetzt ist die Hilfsbereitschaft groß: Nachdem die Kistenmachers wegen eines Brands in ihrem Haus in der Lange Straße am Ostersonntag obdachlos wurden, packen jetzt Freunde, Nachbarn, Bekannte und auch die Stadtverwaltung mit an und haben gleich mehrere Spendenaktionen ins Leben gerufen.

Auf der Online-Spendenplattform "betterplace.me" hat die Tochter des Ehepaars einen Aufruf gestartet: "Wir bitten um eure Unterstützung", schreibt Alisa Brod dort, die in Ingersheim im Landkreis Ludwigsburg lebt. Ihre Eltern hätten bei dem Brand nicht nur ihr Haus, sondern auch ihr Hab und Gut verloren. Deshalb bittet sie nun um insgesamt 10.000 Euro, "damit sich unsere Eltern wenigstens das Nötigste beschaffen können".

Und die Spendenkampagne ist bislang ein voller Erfolg: Stand Mittwochnachmittag sind dort schon 4250 Euro von hilfsbereiten Menschen eingegangen. Gestartet wurde die Kampagne am vergangenen Dienstag. Bislang haben 136 Personen Beträge zwischen fünf und sogar 500 Euro gespendet. "Wir hoffen, dass wir hiermit etwas helfen konnten", kommentiert beispielsweise Nutzerin "Eva" auf der Plattform; "jeder wäre in dieser Situation über eine Spende froh", schreibt "Antonio".

Auch die Stadtverwaltung hat eine Spendenaktion gestartet. "Jeder, der die Betroffenen finanziell unterstützen möchte, kann dies tun. Die Gelder werden vollständig an die Familie weitergeleitet", versichert Bürgermeister Joachim Locher.

Wie dringend die Kistenmachers das Geld gebrauchen können, wird klar, wenn man das Haus betrachtet, vor allem dessen Rückseite: Überall an den Wänden ziehen sich bräunliche Streifen entlang. Sie stammen von dem Löschwasser, das bis in die Dämmung gelaufen ist. Es sei ein großer Wasserschaden entstanden, erklärt Elisabeth Kistenmacher. Überall liegen Asche und Ruß herum, auf der Terrasse kommen zerstörte Ziegel hinzu. Der Dachstuhl ist völlig ausgebrannt, das Zimmer von Sohn Tobias praktisch nicht mehr vorhanden. Er konnte lediglich sein Handy und den Geldbeutel retten. Die Außenfassade gibt nach, wenn man sie berührt, wie eine Tapete ohne die stützende Wand. Als Thomas Kistenmacher über den Brand spricht, bricht ihm für kurze Zeit die Stimme weg, er muss schlucken. "Das ist schlimm, was da ist", sagt er und kämpft mit den Tränen. "Da ging es echt nur um zwei, drei Minuten." Sonst hätten sie den Brand womöglich nicht überlebt.

Die Kistenmachers versuchen an diesem Mittag die Gefriertruhe und den Kühlschrank auszuräumen, damit nichts verschimmelt. Sie selbst sind bei Nachbarn untergekommen und dort "sehr gut aufgehoben", wie Elisabeth Kistenmacher sagt. Sie würden dort wie Familienmitglieder behandelt. Überhaupt ist das Ehepaar von der Hilfsbereitschaft überwältigt. Jeder in der Nachbarschaft habe in irgendeiner Weise Hilfe angeboten. "Wir sind sprachlos."

Über die Aktion von Tochter Alisa ist Thomas Kistenmacher "sehr überrascht" und habe davon nichts gewusst. Vom Betrag, der mittlerweile schon zusammengekommen ist, ebenfalls. Er sagt: "Ich hätte nie gedacht, dass dafür jemand was bezahlt. Mich kennt doch keine Sau."

Info: Wer spenden möchte, kann dies über die Kampagne von Alisa Brod unter www.betterplace.me tun. Hier "Waibstadt" in das Suchfeld eingeben. Geld kann auch auf das Konto der Stadt Waibstadt bei der Sparkasse Kraichgau überwiesen werden: IBAN DE55.6635.0036.0021 5800 73. Als Verwendungszweck "Spende Hausbrand Lange Straße" angeben.