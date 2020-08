Manfred Kiermeier arbeitete 36 Jahre lang in Afrika. Heute genießt er es, an seinem Lieblingsplatz im Biergarten vor dem Gasthaus „Zum Adler“ und trinkt dort öfters mit Freunden ein Bier. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Manfred Kiermeier muss nicht lange überlegen, wenn man ihn nach seinem "Lieblingsplatz" fragt: "Im Biergarten, vor dem Gasthaus ,Zum Adler’! Hier habe ich alles im Blick und erfahre, was los ist", antwortet der 69-jährige Ur-Waibstadter. Er sitzt immer so, dass er freien Blick zur Hauptstraße hat. Rechts die katholische Kirche, geradeaus das Rathaus, links der Marktplatz. Ein kühles Bier, ein Zigarillo – Kiermeier versteht es, das Leben zu genießen. Viele Waibstadter kennen ihn, einige vor allem Jüngere jedoch nicht unter seinem richtigen, sondern unter seinem bekannten Spitznamen als "Opa Afrika".

In Waibstadt als Sohn einer Großfamilie aufgewachsen, fuhr der junge Manfred zunächst zwölf Jahre lang Mähdrescher. "Noch heute kenne ich jeden Acker in Waibstadt", sagt Kiermeier. Die Geschichte, wie er zum "Opa Afrika" wurde, begann im September 1979. Der gelernte Maschinenbauer und Bauschlosser ergriff eine berufliche Chance und ging im Auftrag einer Baufirma nach Libyen, um dort zu arbeiten. Neben vielen schönen Erfahrungen erlebte er im Jahr 1988 aber auch die Bombenangriffe durch die Amerikaner. Er hatte Glück: Das Camp, in dem er lebte, wurde verschont.

Ein paar Jahre später wechselte er die Firma und wurde fortan in Nigeria eingesetzt. Für seinen neuen Arbeitgeber leitete er den Stahlbaubetrieb und war für die Stahlbauprojekte der Firma im ganzen Land verantwortlich. "Die neue Hauptstadt Abuja hat unsere Firma gebaut. Straßen, Brücken, Verwaltungsgebäude, Schulen, Stadion, Krankenhaus, Flughafen. Überall war ich verantwortlich für die Schlosserarbeiten", sagt Kiermeier. Drei Flüge in die Heimat gab es pro Jahr, die meiste Zeit verbrachte Kiermeier daher in Afrika.

Rund 100 Mitarbeiter waren ihm unterstellt. Alles angelernte Arbeiter, weil es in Nigeria keine Ausbildungsberufe wie in Deutschland gibt. "Mit angelernten nigerianischen Arbeitern deutsche Qualität abliefern. Dafür war ich verantwortlich", erzählt Kiermeier. Die Kommunikation fand auf englisch statt. "Master" nannten sie ihren Chef aus Deutschland mit dem markanten Vollbart. "Wir hatten einen Umsatz von rund 2000 Tonnen verarbeitetem Stahl pro Jahr in unserer Schweißwerkstatt", erinnert sich Kiermeier.

Bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2015 arbeitete der erfahrene Bauleiter auf dem afrikanischen Kontinent. Wichtig war ihm immer, seine Mitarbeiter aus Nigeria zu unterstützen: "In der Regenzeit habe ich ihnen Wellbleche mit nach Hause gegeben, damit sie ihre Hütte vor dem Regen schützen konnten." Durch diese materielle Unterstützung seien die Mitarbeiter immer sehr motiviert bei der Arbeit gewesen. "Master, wir vermissen dich" rufen ihm manche ehemaligen Mitarbeiter noch heute zu, wenn er einmal im Jahr für vier Wochen zum Urlaub nach Nigeria fliegt.

Die Betriebswohnung lag in einem abgeriegelten Firmencamp in Abuja. Dort gab es ein eigenes Klubhaus, ein Schwimmbad, einen Sportplatz, einen Arzt und auch eine Schule für die deutsche Gemeinschaft. Traditionell wurde in jedem Jahr ein Oktoberfest in Lederhose gefeiert. Aber auch außerhalb des Camps war Kiermeier sehr bekannt. In der "Busch-Bar" gab es einen "Master-Table", einen besonders beschrifteten Tisch, an dem nur er und seine Gäste sitzen durften. Kiermeier ist noch heute Mitglied im Motorradclub "Bushriders Nigeria". In seiner Freizeit genoss er es, Ausfahrten mit seiner BMW-Maschine zu unternehmen. "Wilde Tiere im Nationalpark zu beobachten an den Feiertagen war etwas Besonderes", erinnert sich Kiermeier. Er hatte immer Glück, es war aber nicht ungefährlich, außerhalb des Camps unterwegs zu sein. Zwei seiner Arbeitskollegen wurden bei einer Motorradtour von Terroristen erschossen.

Zu seinem Spitznamen "Opa Afrika" kam Kiermeier dann erst nach seiner Rückkehr nach Waibstadt. Bei der Einschulung seiner Enkeltochter stellte sie ihn der Lehrerin als "Opa Afrika" vor. Die Anekdote machte die Runde und seitdem rufen ihn vermutlich mehr Waibstadter so als bei seinem richtigen Namen.

Früher war Manfred Kiermeier auch ein erfolgreicher Boxer, er war dreimal Nordbadischer Vizemeister im Halbmittelgewicht. Zwei Kämpfe bestritt er in der ausverkauften Waibstadter Stadthalle: Beide gewann er, davon einen durch K.o. in der ersten Runde. Heute lässt es"Opa Afrika" etwas ruhiger angehen: Er ist Mitglied bei den Oldtimer- und Landmaschinenfreunden und beim Artilleriebund. Beim Kerweumzug zieht er mit seinem alten Traktor Allgeier Baujahr 1950 die historische Kanone des Artilleriebundes.

Kann mit einem so abenteuerlichen Leben der absolute Lieblingsplatz im beschaulichen Biergarten mitten in der Kleinstadt liegen? "Ich habe 36 Jahre Nachholbedarf, weil ich so lange unterwegs war", sagt "Opa Afrika", lacht und nimmt einen Schluck von seinem frisch gezapften Bier.

Info: Bei der RNZ-Sommerserie "Mein Ort im Ort" kommen bekannte Persönlichkeiten aus den Gemeinden zu Wort, die von ihren Lieblingsplätzen erzählen.