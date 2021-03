Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Nachricht verbreitete sich in den verschiedenen "WhatsApp"-Gruppen in Windeseile: "Vielleicht ist es ja schon bemerkt worden, dass der Handy-Empfang besser geworden ist. Der Mast am Sportplatz ist im Probebetrieb und jetzt haben wir überall Empfang", schrieb etwa Clemens Stacke in die "Wandergruppe 2.0".

Und tatsächlich: Wo bislang der Empfang vor der Haustür endete und im Freien nur auf exponierten Plätzen telefoniert werden konnte, läuft es jetzt in den Häusern problemlos. Noch Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte die Betreiberin Deutsche Telekom mitgeteilt, dass erst die Technik getestet werden muss und dann eine nicht kundenwirksame Testphase erfolgt. "Bis zur Inbetriebnahme kann es noch mehrere Monate dauern", hieß es damals.

Seit mehr als zehn Jahren ist die schlechte Mobilfunkversorgung "das" Thema in Daisbach, viele Bürger beschwerten sich darüber immer wieder, auch bei den kommunalpolitisch Verantwortlichen. Dass es jetzt so schnell ging, war auch für Daniel Eger, Kommunalbeauftragter Baden-Württemberg bei der Deutschen Telekom, eine Überraschung. Er habe nochmals mit der Netzseite gesprochen und dort die Bestätigung erhalten, dass der Standort final in Betrieb sei, teilte er auf Nachfrage des Ortsvorstehers mit.

"Die Deutsche Telekom freut sich über die Inbetriebnahme des neuen Mobilfunkstandortes in Daisbach, welcher seit dem 4. März den Ortsteil mit GSM und LTE-Diensten versorgt", lautet die offizielle Verlautbarung der Telekom. Noch mehr freuen sich auch viele Daisbacher Einwohner, die bisher von einem wichtigen Teil der modernen Kommunikationsmöglichkeiten abgeschnitten waren.

Der neue, 25 Meter hohe Mast wird nur vom Betreiber Deutsche Telekom genutzt. Grundsätzlich steht den Mitbewerbern eine Mitnutzung offen. Aktuell liegen aber keine Planungen oder Anfragen vor, teilte die Telekom mit.