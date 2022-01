Von Christian Laier

Waibstadt. Den Fußball-Welttorhüter Oliver Kahn und den Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz "Charly" Körbel verbindet eine Gemeinsamkeit: Sie wurden in jungen Jahren vom gleichen Trainer ausgebildet. Hermann Neureither ist der Mann, der schon viele Talente auf ihrem Weg zu einer großen Karriere ein Stück begleitet hat. Noch heute steht der 82-jährige Waibstadter regelmäßig auf dem Trainingsplatz und gibt Jugendlichen sein Wissen über den Fußball weiter.

Als Trainer der „Badischen Auswahlmannschaft“ trainierte Hermann Neureither einst den jungen Oliver Kahn, der später Welttorhüter wurde und noch heute regelmäßig bei seinem ehemaligen Trainer anruft. Foto: Christian Laier

"Der Sport ist mein Leben. Meine ganze Freizeit habe ich in den Fußball gesteckt", erzählt Neureither. Sein Haus befindet sich direkt über dem Waibstadter Sportplatz. Vom gemütlich eingerichteten Wohnzimmer aus sieht er genau, was sich auf dem Rasen abspielt. Seit mehr als 60 Jahren trainiert er verschiedene Jugendmannschaften der SG Waibstadt. Gewonnen hat er alle Titel, die es mit der Jugend auf Kreisebene zu gewinnen gibt. Aktuell kümmert er sich als Torwarttrainer um die B-Jugend der SG, die in dieser Saison noch kein Liga-Spiel verloren hat und in allen dieser Begegnungen erst ein Gegentor kassierte.

Seine Ärzte raten ihm schon länger, aus gesundheitlichen Gründen kürzer zu treten. "Mein Herz schlägt für den Fußball, das ist nicht so einfach", sagt er. Vor einem Jahr ist seine Ehefrau gestorben. Der Fußball bietet ihm in dieser schweren Zeit eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und hält ihn fit. Einfach nur noch von draußen zuschauen und nicht mehr selbst die Fußballer zu formen, das ist nicht seine Welt. Neureithers Leidenschaft ist es, jungen Fußballern das nötige Rüstzeug mitzugeben, um das Maximale erreichen zu können.

Früh konzentrierte er sich voll auf die Trainertätigkeit und beendete schon mit 22 Jahren seine aktive Fußballerkarriere. Viele Jahre trainierte er die badische Auswahlmannschaft und war DFB-Stützpunkttrainer. "Ordnung und Disziplin müssen sein. Was die Spieler privat machen, interessiert mich nicht", nennt Neureither die Leitplanken, die er den Jugendfußballern setzt. Trotz des großen Altersunterschiedes zwischen ihm und den Jugendfußballern funktioniere die Zusammenarbeit einwandfrei. "Die kennen meine Regeln und halten sich daran."

Geprägt hat ihn der frühere Bundestrainer Sepp Herberger, der mit der deutschen Fußballnationalmannschaft 1954 den Weltmeistertitel gewann. Neureither, der in Dosenheim aufgewachsen ist, ging bei den Herbergers, die in der Nähe wohnten, zu dieser Zeit ein und aus. "Er war für mich wie ein zweiter Vater und hat mir viel mitgegeben, wie man Fußballer führt." Der fitte Rentner charakterisiert Herberger als streng, aber immer korrekt. "Ich will immer gewinnen. Das habe ich von ihm übernommen." Großen Wert legt der Fußballfachmann darauf, dass er als Trainer schon immer ehrenamtlich arbeitet. "Bis zum heutigen Tag habe ich keinen Cent genommen."

Wenn im Haus von Hermann Neureither das Telefon klingelt, ruft nicht selten die Fußballprominenz an. Einer von denen, die sich regelmäßig melden, ist der ehemalige Welttorhüter und heutige Vorstand des FC Bayern München, Oliver Kahn. "Olli ist ein Mensch geblieben und meldet sich regelmäßig", erzählt Neureither ganz bescheiden. In der Jugendauswahl trainierte er ihn. "Oliver Kahn war ein hervorragender Sportler und trainierte immer bis zu Erschöpfung. Seine Sprungkraft war einmalig", erinnert sich sein damaliger Auswahltrainer. Auch den aktuellen Bayern-Ersatztorwart Sven Ulreich hatte Neureither in der Jugendauswahl unter seinen Fittichen.

Ein besonders inniges Verhältnis verbindet den erfahrenen Trainer mit Karl-Heinz "Charly" Körbel, der noch immer der Bundesligaspieler ist, der mit insgesamt 602 Spielen für Eintracht Frankfurt den Rekord für die meisten Einsätze in der Fußball-Bundesliga hält. "Von klein auf habe ich den Charly in allen Jugendmannschaften trainiert. Er wurde von den Eltern gut geführt, trank keinen Alkohol, rauchte nicht. Und vor allem ist er immer auf dem Teppich geblieben." Besonders gerne erinnert sich sein ehemaliger Trainer an das erste Bundesligaspiel seines Schützlings: "Er debütierte in der Bundesliga für Frankfurt gegen die Bayern und verteidigte in seinem ersten Spiel gleich gegen Gerd Müller", freut sich Neureither noch heute für seinen ehemaligen Spieler. Auch der heutige Trainer des Karlsruher SC und ehemalige Spieler der TSG Hoffenheim, Christian Eichner, spielte unter dem Trainer Neureither in der Jugend-Auswahl. "Alles was sie im Leben erreicht haben, beruht auf Ehrlichkeit und Respekt. Sie wissen alle, wo sie herkommen, und geben es zurück", beschreibt er die gemeinsame Charaktereigenschaft seiner Jugendspieler, die es nach ganz oben schafften.

Genauso stolz ist der Talententwickler aber auch auf ein Waibstadter Eigengewächs, das er viele Jahre trainierte: Kurt Zeth. Das Waibstadter Ausnahmetalent bestritt als Torwart der Jugendnationalmannschaft im Münchner Olympiastadion vor mehr als 70.000 Zuschauern ein Länderspiel. Der Co-Trainer der Jugend-Nationalmannschaft, der ihn vor dem Spiel auf dem olympischen Rasen warm schoss, stammte ebenfalls aus Waibstadt: Hermann Neureither.

Wenn er gerade nicht auf dem Fußballplatz stand, war Neureither in Heidelberg. Dort arbeitete er bis zur Rente 40 Jahre lang für die Stadtverwaltung. Seine Berufung aber ist es, mit Jugendlichen auf dem Fußballplatz zu trainieren. "Talent erkennen und fördern, das macht mir Spaß", betont der 82-Jährige. Zu Hause auf dem Sofa verfolgt er auch den "großen Fußball", wenn sein Lieblingsverein Bayern München in der Bundesliga um Punkte kämpft. Aber auch der TSG Hoffenheim drückt er immer die Daumen. "Dietmar Hopp macht unendlich viel für den Sport und unsere Region. Sein Herz schlägt ebenso für den Fußball wie meines." Ein Verein bedeutet ihm aber noch mehr, und das ist seine SG Waibstadt. "Sonntags zieht es mich auf den Sportplatz, wenn die SG spielt. Egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, ich bin dabei", betont die "Trainerlegende", wie ihn der SG-Vorsitzende Markus Stumpf bezeichnet.

Aktuell ruht der Spielbetrieb. Dann schaut Neureither von seinem Balkon auf den Sportplatz, erinnert sich an die vielen Erlebnisse, die ihm der Fußball beschert hat, und ist in Gedanken bereits dabei, die nächste Trainingseinheit für seine Torhüter vorzubereiten. Bis das Telefon klingelt und die deutsche Fußballprominenz sich erkundigt, wie es dem Hermann geht. Für viele Fußballfans ein Traum. Für Hermann Neureither die Realität.