Wenn Kurt Spiegel seine Gummistiefel anziehen kann und draußen in der Natur ist, fühlt er sich am Wohlsten. „Die Arbeit ist klasse“, sagt der 64-Jährige über seine Aufgaben bei der Stadt Waibstadt, die er immer als sehr abwechslungsreich empfunden hat. Foto: privat

Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Kurt Spiegel ist ein Macher. Nur in seinem Büro im Rathaus zu sitzen und auf den Bildschirm zu starren ist nicht sein Ding. Spiegel will raus in die Natur, will was bewegen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der gelernte Elektroinstallateur war Jahrzehnte für den Tiefbau in der Stadt zuständig. Seit dieser Woche ist Spiegel eigentlich im Ruhestand – aber nur eigentlich. Auch weiterhin wird er im Rathaus nach dem Rechten schauen und seine Projekte zu Ende bringen. "Das war meine Leidenschaft", sagt Spiegel, wenn man ihn auf seine Arbeit anspricht. Noch immer mache er diese gerne. Spiegel scheint unersetzlich. Nicht ganz ohne Stolz erzählt er, wie sein Chef, Bürgermeister Joachim Locher, vor einiger Zeit sagte, dass er gar nicht wisse, wer die Arbeit von Spiegel machen solle. Also bleibt er. Bis 2021 wird er noch acht bis zehn Stunden in der Woche im Rathaus sein, aber als offizieller Mitarbeiter steht er der Stadt jetzt nicht mehr zur Verfügung.

Dass Spiegel seine Arbeit mit viel Herzblut gemacht hat, zeigt schon alleine die Tatsache, dass er in den letzten Jahren so viel Urlaub angehäuft hat, dass er zehn Monate vor seinem eigentlichen Renteneintritt bereits kürzer treten kann. 34 Jahre sind es mittlerweile, die Spiegel bei der Stadt angestellt ist. Damals, 1986, hat er als Klärmeister angefangen und schon bald immer mehr Verantwortung übernommen. Unter seiner Regie wurde die Kläranlage, die damals für den Schmutz von 3800 Menschen ausgelegt war, so erweitert, dass sie mittlerweile so viel Abwasser reinigen kann, dass das 41.500 Einwohnern entspricht. Nicht die einzige Aufgabe, die Spiegel in den letzten Jahrzehnten organisiert, koordiniert und umgesetzt hat. Bei fast allem, was in die Tiefe geht, hat Spiegel mit angepackt. Das sei er gewöhnt, denn auch in dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern stand die Arbeit immer im Vordergrund. "Er kennt praktisch jeden Kanal, jede Straße und jede Baumaßnahme der letzten Jahrzehnte und die Geschichten, die dahinter stehen", sagt Joachim Locher. Spiegel liebt es, seine Gummistiefel anzuziehen und vor Ort zu sein.

Eine der schwierigsten Aufgaben in Spiegels Karriere war sicherlich die Renaturierung des Mühlgrabens als Ausgleich für den S-Bahn-Anschluss, der durch die Verlegung der Gleise die Natur beeinflusst hat. Dazu musste unter anderem der Wasserspiegel um zwei Meter abgesenkt werden. Außerdem wurden die Holzträger der Brücke durch Stahlträger ersetzt. Die Ingenieurbüros hätten diese Maßnahme abgelehnt, erzählt Spiegel. Also habe er das Projekt selbst in Angriff genommen. Auch, wenn er das am Anfang gar nicht wollte, der Respekt war groß."Ich war von morgens bis abends auf der Baustelle", sagt Spiegel. Und auch nachts habe ihn das Projekt beschäftigt. "Ich habe eine Woche fast nicht geschlafen." Immerhin verliefen dort auch Strom- und Gasleitungen. Vor allem das Anheben der Brücke war eine besondere Herausforderung. Dazu habe er viel im Internet recherchiert und sich einige Filme angeschaut. "Dann habe ich das genauso gemacht", erzählt Spiegel.

Also kaufte er einen Hydraulikstempel. Mit dessen Hilfe hob er dann die Brücke samt einem 20 Tonnen schweren Bagger, der auf eben dieser stand, an. Den Bürgermeister hatte er vorsorglich in den Urlaub geschickt. Eigentlich sollte das alles zwei Wochen dauern, Spiegel und sein Team haben es in zwei Tagen geschafft. Der 64-Jährige erzählt auch, wie ein Teleskoplader in den Bach gesetzt wurde und das eigene Personal ebenfalls im Bach arbeiten musste. Spiegel habe eine Aufgabe nicht von der Problemstellung aus betrachtet, sondern habe immer das Endergebnis im Blick gehabt, sagt Locher. "Wenn er überzeugt war, dass etwas machbar ist, dann wurde es auch gemacht."

Nun hat Spiegel ein wenig mehr Zeit für seine anderen Hobbys. Er möchte mehr in den Wellnessurlaub gehen und sich um die Natur kümmern. Er selbst sagt von sich, dass er ein Naturanhänger sei. Das merkt man, denn dann kommt er ein wenig ins Schwärmen. Daher möchte er sich auch um seinen Wald und eine Vogelschutzhecke kümmern.