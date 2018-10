Waibstadt-Daisbach. (kel) Ungeachtet der Proteste von Anwohnern hält die Firma Overturn Technologies an der geplanten Mastaufstellung in der Daisbacher Vierlingstraße fest. Dies bekräftigte jetzt Overturn-Geschäftsführer Andreas Westermaier (Foto: privat) gegenüber der RNZ. Gleichzeitig erläuterte er den strategischen Hintergrund der Mastaufstellung.

Die örtliche Verwaltung hat vorgeschlagen, mit der Aufstellung zu warten, um mit den Bürgern die Problematik zu diskutieren. Gehen Sie auf diesen Vorschlag ein?

Wir führen in Daisbach einen FTTC-Ausbau durch, wovon die Gemeinde auch in Kenntnis gesetzt wurde. Entsprechend wurden die Baumaßnahmen auch mit Gemeindeverwaltung/Ortschaftsrat und Bauamt abgestimmt. Dass es zu Irritationen bei der Bürgerschaft kam, ist uns nicht bekannt. Erst im Rahmen der fortschreitenden Baumaßnahmen haben zwei Bürger direkt Nachfragen an uns gerichtet. Als Ortsvorsteher Glasbrenner an uns herangetreten ist, um den Aufbau zu verschieben, war das Projekt bereits zu weit fortgeschritten. Eine mehrwöchige Verschiebung der Mastaufstellung ist aus mehreren Gründen nicht möglich: Es gab bereits ersten Bodenfrost. Je nach Witterung könnten sich die Baumaßnahmen drastisch verzögern. Weiter liegen Kundenaufträge vor; diese Kunden müssen rechtzeitig von uns auf das neue Netz geschaltet werden, um Kündigungsfristen bei alten Anbietern einzuhalten und unnötige Vertragsverlängerungen bei Altanbietern zu vermeiden. Hier stehen wir in der Versorgungspflicht. Zusätzlich kündigt die Telekom bereits Anschlüsse aufgrund der Umstellung auf IP-Telefonie. Diese Kunden müssen rechtzeitig von uns angeschlossen werden.

Wurden Alternativstandorte außerhalb der Wohnbebauung geprüft?

Im Rahmen des Gesamtbauvorhabens wurden die Maßnahmen mit dem Bauamt und dem Ortschaftsrat abgestimmt; an uns herangetragene Änderungswünsche wurden berücksichtigt. Es werden stets alle Standortmöglichkeiten geprüft. Die Auswahl erfolgt dabei auch immer unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Allein durch die Baumaßnahme in der Vierlingstraße erhalten rund 300 Haushalte inklusive der Aussiedlerhöfe Zugriff auf unsere Festnetz-Produkte.

Seit Jahren gibt es Klagen über die schlechte Telekommunikation im Dorf. Warum reagiert Overturn erst jetzt mit der Platzierung von Masten?

Wir reagieren nicht mit der Platzierung von Masten im Ortsgebiet, sondern aufgrund des steigenden Bandbreitenbedarfs mit einem Technologiewechsel von einer Funkversorgung auf FTTC (Fiber to the Cabinet). Hierbei werden branchenweit einheitliche Standards eingesetzt. Im Gegensatz zu den anderen in Daisbach verfügbaren Anbietern bauen wir unser Netz seit 2010 kontinuierlich aus. Nach dem aktuell laufenden Ausbau werden zunächst Bandbreiten bis zu 100 Mbit/s verfügbar sein; beim künftigen Super-Vectoring bis zu 250 Mbit/s - und das über die Telefonleitung ohne Änderung der Gebäudeverkabelung und ohne aufwendige Tiefbaumaßnahmen. Technische Weiterentwicklungen werden auch in Zukunft für höhere Datenraten auf dem Kupfernetz sorgen. So bieten etwa andere Anbieter auf Basis der Kupfer-Telefonleitungen bereits DSL-Anschlüsse mit Bandbreiten bis zu 500 Mbit/s, im Test diverser Hersteller sind bereits bis zu 1 Gbit/s über die Telefonleitung möglich.

Sieht Overturn für sich noch eine ökonomische Basis in Daisbach, wenn wie geplant in etwa zwei Jahren der Ort flächendeckend mit Glasfaser versorgt werden soll?

Der Telekommunikationsmarkt unterliegt seit der Privatisierung einem starken Wettbewerb. Wir verfolgen unsere Ausbaupläne unabhängig von anderen Anbietern. Für Endkunden spielen neben der reinen Bandbreite sowohl der Preis als auch Komplementärdienste und immer mehr der Service eine zunehmende Rolle. Unsere Erfahrungen im direkten Infrastruktur-Wettbewerb sind bis dato durchweg positiv, und aus diesem Grunde werden wir auch in Zukunft weiter in unser Netz in Daisbach investieren. Ein eigener FTTB-Ausbau ist dabei nicht ausgeschlossen. Wichtig ist auch, dass wir unsere Maßnahmen noch in diesem Jahr fertigstellen und somit zeitnah die Verfügbarkeit bis zu 100 Mbit/s für die Bürger im Ort gegeben ist.