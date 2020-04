Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt/Daudenzell. Kay Baumeister ist ein Exot, zumindest was seine Freizeitgestaltung betrifft, denn die Leidenschaft für sein Hobby teilen nur wenige 30-Jährige. Baumeister ist Kleintierzüchter und ziemlich erfolgreich. Schon jede Menge Auszeichnungen hat er mit seinen Lieblingen, den Kaninchen, gewonnen. Darunter den Titel des Europameisters und des Deutschen Meisters. "Es gibt Züchter, die stellen 50 Jahre aus und sind noch nie Deutscher Meister geworden", sagt Baumeister nicht ohne Stolz.

Für ihn ist die Kaninchenzucht ein Ausgleich zum Beruf. Auf die Frage, was ihn an diesem Hobby so fasziniert, überlegt der gelernte Koch und Metzgermeister einen Augenblick. Dann holt er seinen derzeit schönsten Rammler aus einem der vielen selbst gebauten Ställe und ist völlig in seinem Element. Er erklärt, dass es nicht reiche, "auf den schönsten Rammler die schönste Häsin zu setzen", und dadurch dann besonders tolle Jungtiere entstehen. Das alles sei ein wenig unberechenbar und daher nie langweilig, sagt Baumeister, dessen Lächeln in diesem Moment zu einem breiten Grinsen wird. "Das ist Natur."

Wenn er in die große Scheune seiner zukünftigen Schwiegereltern komme, die zur Zuchtstation geworden ist, dann sei alles andere vergessen. "Dann gibt es nur noch meine Tiere", erzählt der Waibstadter. "Das ist einfach schön." Besonders der Umgang mit den Tieren gefällt ihm. Sie würden so viel Ruhe ausstrahlen. Baumeister kommt ein wenig ins Schwärmen. Man merkt: Was er sagt, sind nicht nur leere Worte, die Leidenschaft ist tief in ihm verwurzelt.

Schon seit Kindestagen beschäftigt er sich mit den wuscheligen Tieren mit den Schlappohren. Angefangen hat alles mit sechs Jahren. Da hatte Baumeister ein paar Stallhasen bei seinem Opa. In einem Jahr hätten sie keine Junge bekommen. Da habe ihn der Großvater geschnappt und sie seien ins Waibstadter Züchterheim gegangen.

Dort hat Baumeister dann seine ersten Jungtiere erhalten. Vier Stück "Blaue Wiener". "Wie das Wiener Würstchen", scherzt er. Mit dieser Rasse beginne fast jeder. Mittlerweile züchtet Baumeister "Havanna weiß" und "Deutscher Kleinwidder" in blaugrau. 2004, mit 14 Jahren, hat er dann zusammen mit seinem Bruder ein Häuschen in der Zuchtanlage gemietet. "Das ist mit viel Arbeit verbunden", sagt Baumeister. Er investiere jeden Tag zwischen 30 und 45 Minuten für seine Tiere.

Fürs Ausmisten braucht er drei Stunden. Bei 63 Kaninchenställen, die er bei seinem Umzug im vergangenen Jahr nach Daudenzell umgesiedelt hat, kein Wunder. Baumeister macht das gerne für seine Kaninchen, für die besten ihrer Sorte, für die, die er mitnimmt zu Schauen. Die Ausstellungen seien der Lohn für das ganze Jahr Arbeit.

Er öffnet einen weiteren Stall, holt eines seiner Havanna-Jungtiere heraus, pustet ihm liebevoll durch das Fell und erklärt dabei, wie dieses sich, je nach Alter der Tiere, von weiß zu braun verändert. Dabei redet er wie selbstverständlich über die Mendelsche Vererbungslehre und nimmt Worte wie F-3-Generation in den Mund. Das Wissen hat er sich über viele Jahre angeeignet. Er freue sich immer, wenn er sieht, wie sich die Kaninchen entwickeln.

Entwicklung alleine reicht aber nicht, um Preise mit den Tieren zu gewinnen. Bis seine älteren "Havanna weiß" für die Schauen gewappnet sind, investiert Baumeister noch einmal viel Zeit. Dann sitzt er bis zu 2,5 Stunden an einem Kaninchen und zupft mit einer Pinzette jedes einzelne weiße Haar aus dem bräunlich gefärbten Fell. Manchmal, aber nur in sehr seltenen Fällen, wäscht er die Tiere auch mal in seiner Badewanne mit Hundeshampoo.

Es sind aber nicht nur die Haare, die aus einem einfachen Kaninchen einen Star machen. Je nach Rasse gibt es unterschiedliche Merkmale, die die Tiere mitbringen müssen, um als schön ausgezeichnet zu werden. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, hat Baumeister einen Ordner, in dem das alles samt Fotos aufgelistet ist. Seine besten Exemplare des Jahres schont er für die großen Schauen im Herbst.

Denn Deutscher Meister und Co. wird man nicht mit einem Kaninchen, sondern mit den vier schönsten: Es zählt die Gesamtpunktzahl aller Tiere. Wenn er darüber erzählt, ballt er seine Hände zur Faust und strahlt über das ganze Gesicht. Mehr als zwei Mal in der Saison muss aber keines seiner Kaninchen "arbeiten". Baumeister achtet penibel darauf, dass die Tiere dazwischen mindestens einen Monat Pause haben, denn die Schauen seien schon auch Stress für die Tiere.

Baumeister läuft nun an den Ställen entlang und erklärt, welche Hasen in den nächsten Tagen Junge bekommen – die Zuchtsaison, die bis Ende April oder Anfang Mai geht, ist in vollem Gang. Gestartet ins neue Züchterjahr ist Baumeister mit 18 Häsinen und neun Rammlern. Mittlerweile sind es deutlich mehr, nämlich über 80 Stück. Er sähe sofort beim Durchlaufen, ob mit einem Tier etwas nicht stimme. "Das merkst du einfach." Er selbst sei eben ein Kaninchentyp. "Ich könnte nicht ohne meine Hasen", sagt der mit Abstand jüngste Züchter in seinem Verein.