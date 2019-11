Waibstadt/Neckarbischofsheim. (fro) Weil mehrere Zeugen Schüsse am Waibstadter Bahnhof hörten und sich dort ein Autokorso einer Hochzeit formiert habe, wurde am Samstag gegen 15.40 Uhr die Polizei verständigt. Wie die Zeugen mitteilten, seien mehrere Autos mit türkischen Flaggen geschmückt gewesen. Dann soll der Konvoi über Neckarbischofsheim nach Helmhof gefahren sein, wo laut Polizei erneut mehrere Schüsse aus fahrenden Autos abgegeben wurden.

Als mehrere Polizeistreifen an den Orten eintrafen, war von der Hochzeitsgesellschaft allerdings nichts mehr zu sehen. Polizeipressesprecher Markus Winter erklärt auf Nachfrage der RNZ, dass sechs Streifen aus dem Mannheimer, drei aus dem Heilbronner Bereich und ein Fahrzeug der Bereitschaftspolizei vor Ort waren. "Das nehmen wir schon ernst - wehret den Anfängen." Man wolle in solchen Fällen gleich Konsequenzen aufzeigen, erklärt Winter das große Aufgebot.

Im Zuge der weiteren Untersuchungen fand die Polizei dann auch mehrere Patronenhülsen von Schreckschusswaffen im Bereich der Ortsdurchfahrt Helmhof. Was die Anzahl und Modelle der Autos angehe, habe man unterschiedliche Zeugenaussagen. Am Bahnhof Waibstadt seien zwischen 20 und 30 Fahrzeuge gesehen worden, in Helmhof wären es nur noch acht bis zehn gewesen. Winter sagt aber auch, dass sich der Korso entweder schon teilweise aufgelöst haben könnte oder er "abgerissen" sei.

Auch wenn Schreckschusswaffen "nur" Lärm machen, sei das Schießen mit einer derartigen Waffe bereits eine Straftat, erklärt Winter - auch wenn der Besitzer einen kleinen Waffenschein habe. Zudem komme es darauf an, ob man mit der Waffe auf eine Person ziele und aus welcher Nähe man schieße. Auch die Munitionsart spiele eine Rolle, beispielsweise könnten mit einem Aufsatz Leuchtraketen oder Reizgas-Container verschossen werden. Das war in Waibstadt und Helmhof allerdings nicht der Fall; man gehe bislang von einem "Ereignis der harmloseren Art" aus. Sollten sich Zeugen melden, die beispielsweise von rücksichtsloser Fahrweise oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer berichten, sähe die Sache anders aus. Bislang ermittelten die Beamten aber nur wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Winter betont allerdings, dass man solche Vorfälle nicht verharmlose.

Jetzt komme es darauf an, was eventuelle Zeugen der Polizei mitteilen. Hierbei interessiere die Beamten vor allem die Fahrweise der Korso-Teilnehmer und ob jemand bedroht oder genötigt wurde. Was Kontrollen jedweder Hochzeitsgesellschaften angehe, erklärt Winter, dass dies "von der Qualität" abhänge. Bei vereinzeltem Hupen auf der Fahrt von der Trauung ins Lokal würden wohl die meisten Polizisten ein Auge zudrücken. "Wir wollen keine Spielverderber sein", sagt er. Und dennoch betont Winter: Im Straßenverkehr gebe es Regeln: die Straßenverkehrsordnung. Laut der darf nur bei Gefahr gehupt werden. Sobald Personen aus den Fenstern oder dem Schiebedach "hängen" würden oder sogar auf dem Auto säßen, sei das "ein absolutes No-Go". Genauso wie Herumballern oder das Blockieren der Straße.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei unter 07261 / 6900 anzurufen.

Update: Dienstag, 5. November 2019, 14.45 Uhr