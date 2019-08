Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Verlegung der Leerrohre für das Glasfaserkabel durch die Firma BBV Rhein-Neckar schreitet voran. Jetzt ist gewährleistet, dass auch die weit vom Dorf entfernten Aussiedlerhöfe, der Moser-, der Birken- sowie der Ursenbacherhof - auch Bleihof genannt - in den Genuss des schnellen Internets kommen werden.

Ein sogenannter Kabelpflug der Firma Keßler verlegt zur Zeit im Auftrag der drei Landwirtsfamilien Moser, Kaufmann und Schmutz ein Leerrohr überwiegend auf beziehungsweise unter unbefestigten Feldwegen.

Vom Angebot der BBV, den Glasfaseranschluss im Rahmen der Vorvermarktung kostenlos zu verlegen, waren die Aussiedlerhöfe ausgenommen. "Nur durch unsere gemeinsame Initiative gelingt es, auch für unsere Höfe ein zukunftsfähiges Internet zu bekommen", sagt Marcus Moser.

Vom Kabelpflug wird zunächst der Kanal vorgerissen, danach bringt die 180 PS starke Maschine eines schwedischen Herstellers das Kabel samt Trassenband in einem Arbeitsgang in eine Tiefe von 80 Zentimeter. Abschließend wird der Graben dann "verrüttelt" und wieder fachgerecht verschlossen.

Das Kabel verläuft von der verlängerten Hohlstraße aus direkt in Richtung der Höfe, von denen der Bleihof mit rund 1,6 Kilometern am weitesten entfernt vom Ortsrand liegt. Das Glasfaserkabel selbst wird dann zu gegebener Zeit von der BBV mit Pressluft in das Leerrohr eingeblasen.