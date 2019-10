Von C. Laier und A. Pawelka

Waibstadt/Rhein-Neckar. Die wirtschaftliche Entsorgung von Klärschlamm und die Rückgewinnung von Phosphor aus eben diesen Klärschlämmen beschäftigte den Waibstadter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

> Das wurde beschlossen: Nach ausführlicher Diskussion stimmte der Gemeinderat einstimmig der Gründung einer "Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co.KG" sowie der Übernahme von Geschäftsanteilen an dieser Gesellschaft zu.

> Warum ist das relevant? Die Entsorgung von Klärschlamm wird für die Kommunen immer teuerer. Im Vergleich zu 2017 haben sich die Kosten beinahe verdoppelt. "Für die Bürger in Waibstadt ist die aktuelle Entwicklung ganz schlecht. Der Abwasserpreis geht tendenziell immer weiter nach oben wegen der höheren Entsorgungspreise", stellte Stadtrat Kurt Lenz in der Gemeinderatssitzung fest. Alte Verträge mit Firmen, die den Schlamm verwerten, wurden teilweise von eben diesen gekündigt. In manchen Regionen Deutschlands spricht man bereits von einem Entsorgungsnotstand. Daher entstand die Idee, dass sich Kläranlagenbetreiber im Rhein-Neckar-Kreis freiwillig zusammenschließen.

> Was ist der Vorteil? Die "Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling" könnte dadurch gegenüber privaten Dienstleistern eine stärkere Marktmacht erlangen. Dadurch könnten die Preise stabil bleiben.

> Und wie funktioniert das? Durch Bündelausschreibungen, also indem der Klärschlamm erst einmal gesammelt und dann in allen beteiligten Kommunen nach und nach von einer Firma abgeholt und entsorgt wird. Mehr Schlamm bedeutet mehr Geld für das Unternehmen und damit einen besseren Verhandlungsspielraum für die "Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling", die versuchen kann, die Preise zu drücken oder zumindest stabil zu halten.

> Warum wird die Entsorgung von Klärschlamm überhaupt teuerer? Das liegt an der Klärschlammverordnung, die Mitte 2017 vom Bundestag verabschiedet wurde. Darin steht, dass der Klärschlamm nicht mehr im Boden gelagert werden darf. Also muss er verbrannt werden. Dafür gibt es aber wenige Anlagen.

> Was machen die Kommunen zurzeit? Aktuell ist jede Kommune selbst dafür verantwortlich, ihr Abwasser zu klären. In der Regel wird diese Aufgabe entweder in einem Zusammenschluss mehrerer Kommunen in einem Abwasserzweckverband oder in einem kommunalen Eigenbetrieb erledigt. Waibstadt zum Beispiel hat eine städtische Abwasserbeseitigung. Die anfallenden Klärschlämme werden regelmäßig einem privaten Entsorgungsunternehmen zur finalen Verwertung übergeben. Ein Phosphor-Recycling findet dort bislang aber noch nicht statt.

> Welche Aufgaben hat die Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling noch? Sie soll auch eine sichere Verwertung und Entsorgung von Klärschlämmen gewährleisten und die einzelnen Kläranlagen bei der Umsetzung der bundes- und landesrechtlichen gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Klärschlammverwertung und des Phosphorrecyclings unterstützen. Dadurch kann sich jede einzelne Kläranlage auf ihre Kernaufgaben, also die Abwasserreinigung und den Gewässerschutz, konzentrieren. Langfristig soll auch zum Phosphor-Recycling selbst ein Konzept erstellt werden. Aber: "Zunächst gilt es, die geänderte Klärschlammverordnung umzusetzen", betonte Stadtrat Mirco Büchler.

> Es ist immer von Phosphor-Recycling die Rede. Was hat es denn damit auf sich? In der neuen nationalen Klärschlammverordnung werden Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen in gestaffelten Übergangsfristen dazu verpflichtet, den enthaltenen Phosphor aus dem Klärschlamm zurückzugewinnen. Bis 2023 muss dazu ein Konzept vorliegen.

> Und warum ist Phosphor so wertvoll? Er wird vor allem als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt. Als natürlicher Rohstoff ist Phosphor jedoch nur endlich verfügbar und kommt lediglich in wenigen Herkunftsländern vor. Deutschland ist fast vollständig von Importen abhängig. Da die Klärschlämme viel Phosphor enthalten, könnte Deutschland damit einen großen Anteil seines Bedarfes künftig selbst decken. "Es geht darum, einen Rohstoff zurückzugewinnen, der weltweit sehr begrenzt ist. Dafür sollte man alles tun, auch um Abhängigkeiten in der Zukunft zu verringern", plädierte Stadtrat Winfried Glasbrenner auf der jüngsten Sitzung des Gremiums.