Von Christian Laier

Waibstadt. Sie haben sich seit Monaten danach gesehnt, seit Mittwoch können die Gastronomen wieder ihre Speien vor Ort anbieten. Was ist ihr Resumée nach drei Tagen, und gibt es spezielle Angebote für die Gäste? Die RNZ hat sich umgehört, mit welchen Ideen die Waibstadter Gastwirte den "Neustart" angehen:

Mit "himmlischer Unterstützung" startete das Gasthaus "Zum Adler" in der Stadtmitte am Freitag in die Biergartensaison. "Der Außenbereich ist bei uns vor dem Lokal klein. Wir wissen aber, dass die Gäste jetzt sehr gerne draußen sitzen möchten", berichtet Gastwirtin Celine Lutz. Deshalb sprach sie den katholischen Pfarrer Joachim Maier an, ob eine Nutzung des über der Straße liegenden Vorplatzes der Stadtpfarrkirche als Biergarten denkbar wäre. "Gastronomie ist Lebensfreude. Gerne kommen wir dieser Bitte nach", sagte Pfarrer Maier, der als treuer Stammgast die französische und deutsche Küche direkt vor seinem "Arbeitsplatz" auch selbst genießen möchte. In Kürze wird das Mobiliar für den erweiterten Biergarten erwartet. Unter der Woche bietet der "Adler" draußen und drinnen zur Mittagszeit ein Tagesessen an. Abends und am Wochenende können die Gäste aus der Speisekarte wählen.

Das Hotel-Restaurant "Waibstadter Hof" möchte mehr Komfort im Biergarten am Ufer des Schwarzbachs bieten. Damit die Gäste in der Außengastronomie auch bei Regen trocken bleiben, wurde zur Wiedereröffnung am Mittwoch ein Zelt aufgebaut, das die nächsten Wochen stehen bleiben soll. Die Freizeit der vergangenen Monate nutzten die Brüder Can und Stefanos Dik, um eine eigene Kaffeesorte mit dem Namen "Waibstadter" zu kreieren. Die neu geschaffene Hausmarke "i Galli" mit insgesamt fünf Sorten können Interessierte direkt im Restaurant kaufen. "Gerne kann man die verschiedenen Mischungen bei uns verkosten und sich persönlich beraten lassen", erklärt Stefanos Dik. Die Brüder bezeichnen sich als Kaffeeliebhaber und haben ihre Ideen in die verschiedenen Mischungen einfließen lassen. Der "Waibstadter" Kaffee ist ein milder "Caffé Crema" aus Espresso-Bohnen. "Ihn zeichnet ein angenehmes Aroma und eine gute Magenverträglichkeit aus. Die Zusammensetzung ist 90 Prozent ,Arabica Brasilien Santos‘ und zehn Prozent ,Robusta Indien Malabar‘", führt Can Dik aus. Neben den neuen Kaffeespezialitäten gibt es weiterhin von Freitag bis Mittwoch ab 16 Uhr und sonntags ab 11 Uhr die mediterranen Spezialitäten der Speisekarte.

Das italienische Restaurant "Dolce Vita" hat seine Türen mit der bewährten Speisekarte im Außenbereich auf dem Marktplatz und innen von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Besondere Aktionen sind der "Pastatag" am Dienstag und der "Pizzatag" am Mittwoch. Unter der Woche gibt es ab 11 Uhr Tagesessen. "Ich freue mich, dass ich meine Küche den Leuten endlich wieder präsentieren darf", sagt der erfahrene Gastwirt "Pino", der seit über 30 Jahren in der Gastronomie tätig ist.

Das Restaurant "Luisenhöhe" im Mühlbergweg mit seinem Küchenchef Christian Wieczorek plant die Wiedereröffnung für den 4. Juni. Die neuen Öffnungszeiten sind dann von Freitag bis Montag jeweils ab 17 Uhr und sonntags ab 12 Uhr. Bis es soweit ist, besteht weiterhin die Möglichkeit, Speisen auf Vorbestellung abzuholen.

Noch kein genauer Zeitpunkt steht für die Wiedereröffnung des "Schinderhannes" in der Hauptstraße fest. "Es wird sicher Juni werden. Der Biergarten wird gerade gerichtet und wir putzen alles gründlich durch", berichtet Inhaber Hartwig Kirsch. Zum Teil müsse neues Personal gefunden werden, weil sich Mitarbeitende während des langen Lockdowns anderweitig orientiert haben.

An den ersten Öffnungstagen war die Resonanz in den wieder geöffneten Restaurants noch verhalten. Die Gastronomen vermuten, dass einerseits das kühle und regnerische Wetter und andererseits die Verpflichtung, die Bescheinigung eines aktuellen negativen Corona-Schnelltests, einen Genesenennachweis oder die Bescheinigung über eine vollständige Impfung vorlegen zu müssen, die Gründe dafür sein könnten. Wer kurz entschlossen über die Pfingstfeiertage essen gehen möchte, hat dadurch aber noch sehr gute Chancen, einen Platz zu bekommen. Alle Restaurants empfehlen, vorab telefonisch zu reservieren.