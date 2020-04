Von Julian Buchner und Christian Beck

Waibstadt. Ein verheerender Schicksalsschlag für eine Waibstadter Familie: Ihr Haus in der Langen Straße wurde am Abend des Ostersonntages ein Raub der Flammen. Den Bewohnern gelang es, sich ins Freie zu retten – laut Polizei waren sie von Nachbarn geweckt worden. Doch ihr Hab und Gut wurde binnen Minuten zerstört. Was nicht verbrannte, wurde von Löschwasser, Ruß und Rauch zerstört oder beschädigt.

Die ersten Notrufe waren gegen 22.20 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Ladenburg eingegangen. "In einer ersten Mitteilung war von einem Zimmerbrand die Rede, es sollte etwas auf der Terrasse brennen", erklärte Feuerwehr-Kommandant Torsten Hartmann vor Ort. Schon auf der Anfahrt vom Feuerwehr-Gerätehaus zum nur etwa 100 Meter entfernten Einfamilienhaus sei aber klar gewesen, dass es sich um einen größeren Brand handelt.

Nachbarn versuchten mit Gartenschläuchen dem Feuer Herr zu werden, doch ohne Erfolg: Die Flammen fraßen sich ihren Weg durch den Dachstock, bis sie schließlich meterhoch in den Nachthimmel loderten. Umgehend wurde Großalarm ausgelöst: Weitere Floriansjünger aus Waibstadt und Daisbach folgten, auch die Drehleiter der benachbarten Sinsheimer Feuerwehr kam zum Einsatz. "Mit einem Innenangriff, einer massiven Riegelstellung zum Schutz der angrenzenden Häuser und schließlich der Drehleiter hatten wir den Brand rasch unter Kontrolle und gelöscht", berichtet Hartmann.

Das Haus der Familie ist unbewohnbar. "In Corona-Zeiten und während der Osterfeiertage besonders tragisch", sagt Hartmann weiter. Auch Bürgermeister Joachim Locher kam vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage: "Es ist selbstverständlich, dass ich hier bei meiner Mannschaft bin. Die erste Sorge gilt natürlich den Bewohnern, die zwar unverletzt entkommen konnten, doch nun nicht mehr in ihr Haus zurückkehren können." Die Gemeinde, versicherte man noch am Abend, kümmere sich um eine Notunterbringung der Familie, die zunächst von Seelsorgern betreut wurde.

Bis in die Nachtstunden waren die Wehrleute im Einsatz. Laut Polizei entstand ein Schaden von 150.000 bis 200.000 Euro. Als Brandherd konnte ein Holzkohlegrill, welcher sich auf der Terrasse befand, ausgemacht werden, heißt es weiter von Seiten der Polizei. Kräfte der Kriminalpolizei Heidelberg haben die Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache aufgenommen.

Laut Locher ist die Familie zunächst einmal bei Nachbarn untergekommen. "Sämtliche Nachbarn haben in der Nacht spontan angeboten, die Familie aufzunehmen", berichtet der Bürgermeister. Die Betroffenen seien "sehr überwältigt von der Waibstadter Hilfsbereitschaft". Auch Locher erhielt schon mehrere Hilfsangebote. Ihm zufolge sei die Familie aber erst einmal versorgt. Falls in den kommenden Tagen weitere Hilfe notwendig sei, werde die Stadtverwaltung diese koordinieren.